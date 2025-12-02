Відео
Без доплат — як отримати покращений номер в готелі

Без доплат — як отримати покращений номер в готелі

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 08:22
Як отримати покращений номер в готелі безкоштовно — хитрість від експерта
Стійка реєстрації в готелі. Фото: freepik.com

Деякі мандрівники часто економлять на житлі, адже ставлять в пріоритет емоції саме від прогулянок, смачної їжі та сувенірів. Проте багато туристів втрачають можливість без жодних доплат підвищити клас свого номера. Мало хто знає про такі секрети, які дозволяють зекономити кругленьку суму у відпустці.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Як зекономити в готелі

Експерт з економії грошей Фред Харрінгтон розповів, як безкоштовно отримати покращення номера. Більшість мандрівників помилково вважає, що така можливість є лише в тих, хто готовий платити більше.

Річ у тім, що в готелях часто є вільні покращені номери, які пустують. За словами експерта, адміністрація готелю радше заселять їх гостями, ні вони будуть стояти пустими.

Фред порадив за кілька днів до прибуття надіслати до готелю короткого, але ввічливого електронного листа з проханням про покращення номера. Його потрібно адресувати менеджеру на стійці реєстрації або службі обслуговування гостей.

Фахівець порекомендував написати в ньому номер підтвердження бронювання та дату заїзду та також повідомити, що ви зняли номер для святкування особливої події — річницю, день народження чи медовий місяць. У кінці листа ввічливо поцікавиеся, чи зможете ви отримати безкоштовне покращення номеру.

Раніше тревел-блогерка поділилася корисними порадами, які допоможуть вигідніше забронювати житло в подорожі.

Також один з модних експертів поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі — вам не доведеться шукати праску в готелі.

подорож економія поради туризм готелі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
