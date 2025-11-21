Запрещенные напитки и еда в самолетах Ryanair — перечень

Турист обедает в самолете. Фото: Pinterest

Каждый знает о том, что обед в аэропорту "влетает в копеечку" и многие путешественники даже на корткие рейсы берут с собой перекусы. Однако из-за определенных продуктов и напитков у вас могут возникнуть определенные споры с представителями авиакомпаний. В частности, вас могут не пустить в самолет Ryanair с бутылкой алкоголя.

О правилах авиакомпании напоминает Mirror UK.

Какие продукты и напитки можно взять на борт Ryanair

Ryanair позволяет пассажирам брать с собой на борт еду и безалкогольные напитки, если они не превышают установленные авиакомпанией ограничения по размеру и весу ручной клади (40x20x25 см). Еда должна быть холодной, упакованной и удобной для транспортировки. Обычно подходят такие закуски, как фрукты, чипсы, зерновые батончики и простые булочки.

Горячие и алкогольные напитки на борту самолета строго запрещены. Кроме того, алкоголь с крепостью более 70% не разрешается перевозить на борту самолета ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже. На всех рейсах в ЕС из стран, не являющихся членами ЕС, также доступны беспошлинные покупки табачных изделий и алкоголя.

