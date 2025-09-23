Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри 10 найнадійніших лоукост-авіакомпаній світу 2025 року — рейтинг

10 найнадійніших лоукост-авіакомпаній світу 2025 року — рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:15
Якою бюджетною авіакомпанією найбезпечніше літати — рейтинг
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Рейтинг безпечних бюджетних авіакомпаній

Квитки на літак у відпустці можуть "влетіти в копієчку", проте в Європі повно бюджетних авіакомпаній, завдяки яким ви можете зекономити. Водночас багатьох пасажирів хвилює, чи безпечно літати лоукостерами, та чи не пропонують вони вигідні ціни за рахунок того, що суттєво скорочують витрати на обслуговування літаків.

AirlineRatings.com оприлюднив рейтинг найбезпечніших лоукостерів світу у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Рейтинг безпечних бюджетних авіакомпаній

Експерти порівнювали бюджетні авіакомпанії за віком флоту, кваліфікацією пілотів, заходами безпеки, чисельністю екіпажу та кількістю інцидентів.

Порівнюючи з тогорічним рейтингом, були виключені компанії-лідери Iberia та Vietnam Airlines, а Korean Air увійшла до десятки найкращих. У новий список також не увійшли Singapore Airlines та KLM. Попри те, що ці авіакомпанії зберігають семизірковий рейтинг безпеки, саме в цих лоукостерів фіксується найбільша кількість аварій.

Найбезпечніші лоукост-авіакомпанії у 2025 році - фото 1
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Цього року рейтинг очолила китайська авіакомпанія HK Express. За рік з її літаками не ставалося серйозних інцидентів, і компанія має відносно бездоганну репутацію у сфері безпеки. До рейтингу потрапили також популярні в Європі лоукостери Ryanair, Wizz Air та easyJet.

Найбезпечніші лоукостери світу:

  1. HK Express;
  2. Jetstar Group;
  3. Ryanair;
  4. easyJet;
  5. Frontier Airlines;
  6. AirAsia;
  7. Wizz Air;
  8. VietJet Air;
  9. Southwest Airlines;
  10. Volaris.

Раніше ми розповідали, як змінились вимоги до ручної поклажі для пасажирів в ЄС та де вже діють нові правила.

Також дізнавайтеся, що треба врахувати пасажирам Ryanair, щоб не запізнитись на літак.

авіарейси подорож рейтинг літаки безпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації