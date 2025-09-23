Якою бюджетною авіакомпанією найбезпечніше літати — рейтинг

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Квитки на літак у відпустці можуть "влетіти в копієчку", проте в Європі повно бюджетних авіакомпаній, завдяки яким ви можете зекономити. Водночас багатьох пасажирів хвилює, чи безпечно літати лоукостерами, та чи не пропонують вони вигідні ціни за рахунок того, що суттєво скорочують витрати на обслуговування літаків.

AirlineRatings.com оприлюднив рейтинг найбезпечніших лоукостерів світу у 2025 році.

Рейтинг безпечних бюджетних авіакомпаній

Експерти порівнювали бюджетні авіакомпанії за віком флоту, кваліфікацією пілотів, заходами безпеки, чисельністю екіпажу та кількістю інцидентів.

Порівнюючи з тогорічним рейтингом, були виключені компанії-лідери Iberia та Vietnam Airlines, а Korean Air увійшла до десятки найкращих. У новий список також не увійшли Singapore Airlines та KLM. Попри те, що ці авіакомпанії зберігають семизірковий рейтинг безпеки, саме в цих лоукостерів фіксується найбільша кількість аварій.

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Цього року рейтинг очолила китайська авіакомпанія HK Express. За рік з її літаками не ставалося серйозних інцидентів, і компанія має відносно бездоганну репутацію у сфері безпеки. До рейтингу потрапили також популярні в Європі лоукостери Ryanair, Wizz Air та easyJet.

Найбезпечніші лоукостери світу:

HK Express; Jetstar Group; Ryanair; easyJet; Frontier Airlines; AirAsia; Wizz Air; VietJet Air; Southwest Airlines; Volaris.

