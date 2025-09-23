Виїзд за кордон з твариною у 2025 році — що потрібно знати мандрівникам

Туристка подорожує з улюбленцем. Фото: freepik.com

Багато з нас не уявляє свого життя без чотирилапих та хвостатих членів родини й старається за можливості брати їх із собою в сімейну мандрівку. Щоб подорож пройшла комфортно, а на кордоні не повернули вас додому з улюбленцем, необхідно заздалегідь підготувати необхідні документи та зробити щеплення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно заздалегідь зробити, щоб перетнути кордон із твариною у 2025 році.

Правила перетину кордону з тваринами до країн ЄС

Правила ввезення тварин до країн ЄС регулюються Постановою 998/2003/СЕ, яка набула чинності 1 жовтня 2004 року. В ній розписані вимоги до транспортування, необхідні щеплення та документи про стан здоров'я вашого улюбленця.

Підготовку до відпустки чи переїзду потрібно розпочати із чипування. Вашому улюбленцю під шкіру вживлять мікрочип розміром 2х12 мм, на який буде внесена країна походження, порода, кличка, щеплення та контактний номер господаря.

Чипування можна провести як у державній та й у приватній клініці, процедура в середньому вартує близько 500-800 гривень. Вставляти чип потрібно на першому етапі підготовки, адже відомості про всі щеплення внесені до встановлення чіпа є недійсними.

Після чипування вашому улюбленцю потрібно оформити паспорт європейського зразка. Така послуга доступна лише у державних ветеринарних клініках та вартує близько 300-400 гривень. Саме до цього документа потрібно вносити всі дані про щеплення.

Одночасно з оформленням паспорта тварину можна прищепити від сказу. Вакцина має бути сертифікованою та відповідати стандарту WHO. До міжнародного паспорта вноситься відповідна інформація про щеплення із печаткою лікарні та підписом лікаря.

Не пізніше ніж за три місяці до запланованої поїздки необхідно зробити тест на антитіла, який покаже, чи захищена тварина після введення вакцини. Для виїзду за кордон його потрібно робити лише в клініках, які визнані ЄС. Вартість тесту варіюється від 2 500 до 5 000 гривень, залежно від його терміновості.

Пес подорожує з господарями. Фото: pexels.com

За кілька днів до поїздки тварину також необхідно обробити від бліх та гельмінтів і внести інформацію про застосовані препарати до паспорта.

Якщо плануєте їхати з невеликою твариною потягом чи автобусом — заздалегідь подбайте про переноску. До неї ваш улюбленець має звикнути, щоб менше стресувати в дорозі.

