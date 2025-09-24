Максимальні розміри ручної поклажі Wizz Air та Ryanair у 2025 році — правила компанії

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

В Європі є багато бюджетних авіакомпаній, які дозволяють добре зекономити на квитках на літак. Проте більшість лоукостерів заробляють за рахунок того, що встановлюють суворі правила перевезення ручної поклажі та стягують з пасажирів плату за перевищення дозволених розмірів багажу.

Редакція Новини.LIVE розкаже, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair безкоштовно.

Ручна поклажа Wizz Air

Клієнтам Wizz Air дозволяється брати з собою ручну поклажу, яку можна розмістити під сидінням. Її максимальний розмір може становити 40 x 30 x 20 см, а вага — до 10 кг. Проте мандрівникам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Пасажирі також можуть взяти безкоштовно на борт літака верхній одяг та ковдру, книжку, їжу для немовлят та милиці за необхідності.

Ручна поклажа Ryanair

Компанія дозволяє взяти з собою в літак одну невелику сумку розмірами 40 x 30 x 20 см, яка повинна поміщатися під переднім сидінням. Ryanair також не забороняє новоспеченим батька безкоштовно перевозити сумку для немовлят вагою до 5 кг і розмірами 45 x 35 x 20 см.

За додаткову плату ви можете взяти з собою ще дві сумки: невелику сумку розміром до 40 x 30 x 20 см, а також сумку розмірами 55x40x20 см вагою до 10 кг, яка повинна поміститися в багажному відсіку літака.

