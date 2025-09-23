Какой бюджетной авиакомпанией безопаснее всего летать — рейтинг

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Билеты на самолет в отпуске могут "влететь в копеечку", однако в Европе полно бюджетных авиакомпаний, благодаря которым вы можете сэкономить. В то же время многих пассажиров волнует, безопасно ли летать лоукостерами и не предлагают ли они выгодные цены за счет того, что существенно сокращают расходы на обслуживание самолетов.

AirlineRatings.com обнародовал рейтинг самых безопасных лоукостеров мира в 2025 году.

Рейтинг безопасных бюджетных авиакомпаний

Эксперты сравнивали бюджетные авиакомпании по возрасту флота, квалификации пилотов, мерам безопасности, численности экипажа и количеству инцидентов.

Сравнивая с прошлогодним рейтингом, были исключены компании-лидеры Iberia и Vietnam Airlines, а Korean Air вошла в топ-10. В новый список также не вошли Singapore Airlines и KLM. Несмотря на то, что эти авиакомпании сохраняют семизвездочный рейтинг безопасности, именно у этих лоукостеров фиксируется наибольшее количество аварий.

В этом году рейтинг возглавила китайская авиакомпания HK Express. За год с ее самолетами не происходило серьезных инцидентов, и компания имеет относительно безупречную репутацию в сфере безопасности. В рейтинг попали также популярные в Европе лоукостеры Ryanair, Wizz Air и easyJet.

Самые безопасные лоукостеры мира:

HK Express; Jetstar Group; Ryanair; easyJet; Frontier Airlines; AirAsia; Wizz Air; VietJet Air; Southwest Airlines; Volaris.

