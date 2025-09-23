Видео
Главная Путешествия 10 самых надежных лоукост-авиакомпаний мира 2025 года — рейтинг

10 самых надежных лоукост-авиакомпаний мира 2025 года — рейтинг

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:15
Какой бюджетной авиакомпанией безопаснее всего летать — рейтинг
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключевые моменты Рейтинг безопасных бюджетных авиакомпаний

Билеты на самолет в отпуске могут "влететь в копеечку", однако в Европе полно бюджетных авиакомпаний, благодаря которым вы можете сэкономить. В то же время многих пассажиров волнует, безопасно ли летать лоукостерами и не предлагают ли они выгодные цены за счет того, что существенно сокращают расходы на обслуживание самолетов.

AirlineRatings.com обнародовал рейтинг самых безопасных лоукостеров мира в 2025 году.

Читайте также:

Рейтинг безопасных бюджетных авиакомпаний

Эксперты сравнивали бюджетные авиакомпании по возрасту флота, квалификации пилотов, мерам безопасности, численности экипажа и количеству инцидентов.

Сравнивая с прошлогодним рейтингом, были исключены компании-лидеры Iberia и Vietnam Airlines, а Korean Air вошла в топ-10. В новый список также не вошли Singapore Airlines и KLM. Несмотря на то, что эти авиакомпании сохраняют семизвездочный рейтинг безопасности, именно у этих лоукостеров фиксируется наибольшее количество аварий.

Найбезпечніші лоукост-авіакомпанії у 2025 році - фото 1
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В этом году рейтинг возглавила китайская авиакомпания HK Express. За год с ее самолетами не происходило серьезных инцидентов, и компания имеет относительно безупречную репутацию в сфере безопасности. В рейтинг попали также популярные в Европе лоукостеры Ryanair, Wizz Air и easyJet.

Самые безопасные лоукостеры мира:

  1. HK Express;
  2. Jetstar Group;
  3. Ryanair;
  4. easyJet;
  5. Frontier Airlines;
  6. AirAsia;
  7. Wizz Air;
  8. VietJet Air;
  9. Southwest Airlines;
  10. Volaris.

Ранее мы рассказывали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила.

Также узнайте, что нужно учесть пассажирам Ryanair, чтобы не опоздать на самолет.

авиарейсы путешествие рейтинг самолеты безопасность туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
