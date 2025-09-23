Какой бюджетной авиакомпанией безопаснее всего летать — рейтинг

10 самых надежных лоукост-авиакомпаний мира 2025 года — рейтинг
Билеты на самолет в отпуске могут "влететь в копеечку", однако в Европе полно бюджетных авиакомпаний, благодаря которым вы можете сэкономить. В то же время многих пассажиров волнует, безопасно ли летать лоукостерами и не предлагают ли они выгодные цены за счет того, что существенно сокращают расходы на обслуживание самолетов.
AirlineRatings.com обнародовал рейтинг самых безопасных лоукостеров мира в 2025 году.
Рейтинг безопасных бюджетных авиакомпаний
Эксперты сравнивали бюджетные авиакомпании по возрасту флота, квалификации пилотов, мерам безопасности, численности экипажа и количеству инцидентов.
Сравнивая с прошлогодним рейтингом, были исключены компании-лидеры Iberia и Vietnam Airlines, а Korean Air вошла в топ-10. В новый список также не вошли Singapore Airlines и KLM. Несмотря на то, что эти авиакомпании сохраняют семизвездочный рейтинг безопасности, именно у этих лоукостеров фиксируется наибольшее количество аварий.
В этом году рейтинг возглавила китайская авиакомпания HK Express. За год с ее самолетами не происходило серьезных инцидентов, и компания имеет относительно безупречную репутацию в сфере безопасности. В рейтинг попали также популярные в Европе лоукостеры Ryanair, Wizz Air и easyJet.
Самые безопасные лоукостеры мира:
- HK Express;
- Jetstar Group;
- Ryanair;
- easyJet;
- Frontier Airlines;
- AirAsia;
- Wizz Air;
- VietJet Air;
- Southwest Airlines;
- Volaris.
