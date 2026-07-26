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Главная Путешествия Мобилизация в августе: будут ли призывать мужчин в возрасте 60+

Мобилизация в августе: будут ли призывать мужчин в возрасте 60+

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 04:30
Будут ли с августа мобилизовывать мужчин в возрасте 60+ - что известно
Мужчины на военной службе. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине недавно вновь продлили сроки военного положения и вновь была продлена мобилизация. В то же время с августа изменений в предельном возрасте мужчин, пригодных к призыву, не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "OBOZ.UA".

Мобилизация 60+, что известно

Как пишет издание, предельный возраст для призыва, как и раньше, будет на уровне 60 лет. При этом для некоторых категорий граждан по-прежнему будут бьют исключения.

Так, офицеров запаса могут призвать на службу вплоть до тех пор, пока им не выполнится до 65 лет.

Есть также и второй вариант, речь о идет добровольной программе "Контракт 60+". Этот подход позволяет мужчинам, которым уже больше 60, по своему желанию вступить в ряды ВСУ.

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Однако даже для подписания такого контракта, нужно для начала пройти ВЛК и получить заключение о годности к службе. Далее кандидат должен получить согласие со стороны выбранной воинской части, подать документы в ТЦК и заключить контракт на 1 год.

Также в программе предусмотрен испытательный срок, который длится до 6 месяцев. В случае успешного прохождения этого этапа, контракт может быть продлен

Стоит добавить, что мужчин старшего возраста не привлекают к службе в штурмовых подразделения либо же к боевым задачам, которые на передовой. Как правило, таких граждан привлекают на иные направления работы. Среди таких: логистика, организация перевозок, связь, ремонт и обслуживание военной техники и не только.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Теперь ограничения действуют до 31 октября 2026 года.

Также мы писали, что военный омбудсмен Ольга Решетилова анонсировала, какой должна быть справедливая мобилизация. В частности, она раскрыла, что новая мобилизация должна ограничивать тех, кто уклоняется от службы.

Украина военный призыв мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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