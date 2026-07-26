Чи будуть з серпня мобілізувати чоловіків віком 60+ — що відомо

Чоловіки на військовій службі. Колаж: Новини.LIVE

В Україні нещодавно знову продовжили термін дії воєнного стану та знову продовжили мобілізацію. Водночас з серпня змін у граничному віці чоловіків, придатних до призову, не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "OBOZ.UA".

Мобілізація 60+, що відомо

Як пише видання, граничний вік для призову, як і раніше, становитиме 60 років. При цьому для деяких категорій громадян, як і раніше, будуть передбачені винятки.

Так, офіцерів запасу можуть призвати на службу аж до того моменту, поки їм не виповниться 65 років.

Є також і другий варіант — йдеться про добровільну програму "Контракт 60+". Цей підхід дозволяє чоловікам, яким уже більше 60, за власним бажанням вступити до лав ЗСУ.

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Однак навіть для підписання такого контракту спочатку потрібно пройти ВЛК та отримати висновок про придатність до служби. Далі кандидат повинен отримати згоду від обраної військової частини, подати документи до ТЦК та укласти контракт на 1 рік.

Також у програмі передбачено випробувальний термін, який триває до 6 місяців. У разі успішного проходження цього етапу контракт може бути продовжено

Варто додати, що чоловіків старшого віку не залучають до служби в штурмових підрозділах або до виконання бойових завдань на передовій. Як правило, таких громадян залучають до інших напрямків роботи. Серед них: логістика, організація перевезень, зв’язок, ремонт та обслуговування військової техніки тощо.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 липня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Тепер обмеження діють до 31 жовтня 2026 року.

Також ми писали, що військовий омбудсмен Ольга Решетилова розповіла, якою має бути справедлива мобілізація. Зокрема, вона зазначила, що нова мобілізація має обмежувати тих, хто ухиляється від служби.