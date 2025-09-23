Выезд за границу с животным в 2025 году — что нужно знать путешественникам

Видео
Пересечение границы с животным — что нужно знать в 2025 году

Дата публикации 23 сентября 2025 16:10
Многие из нас не представляют своей жизни без четвероногих и хвостатых членов семьи и стараются по возможности брать их с собой в семейное путешествие. Чтобы путешествие прошло комфортно, а на границе не вернули вас домой с любимцем, необходимо заранее подготовить необходимые документы и сделать прививки.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно заранее сделать, чтобы пересечь границу с животным в 2025 году.

Правила пересечения границы с животными в страны ЕС

Правила ввоза животных в страны ЕС регулируются Постановлением 998/2003/СЕ, которое вступило в силу 1 октября 2004 года. В нем расписаны требования к транспортировке, необходимые прививки и документы о состоянии здоровья вашего любимца.

Подготовку к отпуску или переезду нужно начать с чипирования. Вашему любимцу под кожу вживят микрочип размером 2х12 мм, на который будет внесена страна происхождения, порода, кличка, прививки и контактный номер хозяина.

Чипирование можно провести как в государственной так и в частной клинике, процедура в среднем стоит около 500-800 гривен. Вставлять чип нужно на первом этапе подготовки, ведь сведения обо всех прививках внесены до установки чипа являются недействительными.

После чипирования вашему любимцу нужно оформить паспорт европейского образца. Такая услуга доступна только в государственных ветеринарных клиниках и стоит около 300-400 гривен. Именно в этот документ нужно вносить все данные о прививках.

Одновременно с оформлением паспорта животное можно привить от бешенства. Вакцина должна быть сертифицированной и соответствовать стандарту WHO. В международный паспорт вносится соответствующая информация о прививках с печатью больницы и подписью врача.

Не позднее, чем за три месяца до запланированной поездки необходимо сделать тест на антитела, который покажет, защищено ли животное после введения вакцины. Для выезда за границу его нужно делать только в клиниках, которые признаны ЕС. Стоимость теста варьируется от 2 500 до 5 000 гривен, в зависимости от его срочности.

Пес путешествует с хозяевами. Фото: pexels.com

За несколько дней до поездки животное также необходимо обработать от блох и гельминтов и внести информацию о примененных препаратах в паспорт.

Если планируете ехать с небольшим животным поездом или автобусом — заранее позаботьтесь о переноске. К ней ваш любимец должен привыкнуть, чтобы меньше стрессовать в дороге.

Ранее мы писали, что клиенты государственного Ощадбанка могут присоединиться к акции Национального банка Украины (НБУ) и UAnimals под названием PowerCoins. В ее рамках можно сдать лишние монеты, которые затем отправят на помощь эвакуированным животным в приютах и ​​прифронтовых регионах.

Также узнайте, нужно ли брать билет для животного, путешествуя Укрзализныцей.

