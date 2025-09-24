Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Полет с Wizz Air и Ryanair — какую сумку можно взять без доплат

Полет с Wizz Air и Ryanair — какую сумку можно взять без доплат

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 08:15
Максимальные размеры ручной клади Wizz Air и Ryanair в 2025 году - правила компании
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Ручная кладь Wizz Air Ручная кладь Ryanair

В Европе есть много бюджетных авиакомпаний, которые позволяют хорошо сэкономить на билетах на самолет. Однако большинство лоукостеров зарабатывают за счет того, что устанавливают строгие правила перевозки ручной клади и взимают с пассажиров плату за превышение разрешенных размеров багажа.

Редакция Новини.LIVE расскажет, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair бесплатно.

Реклама
Читайте также:

Ручная кладь Wizz Air

Клиентам Wizz Air разрешается брать с собой ручную кладь, которую можно разместить под сиденьем. Ее максимальный размер может составлять 40 x 30 x 20 см, а вес — до 10 кг. Однако путешественникам стоит учесть, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки.

Пассажиры также могут взять бесплатно на борт самолета верхнюю одежду и одеяло, книгу, еду для младенцев и костыли при необходимости.

Ручная кладь Ryanair

Компания позволяет взять с собой в самолет одну небольшую сумку размерами 40 x 30 x 20 см, которая должна помещаться под передним сиденьем. Ryanair также не запрещает новоиспеченным отца бесплатно перевозить сумку для младенцев весом до 5 кг и размерами 45 x 35 x 20 см.

За дополнительную плату вы можете взять с собой еще две сумки: небольшую сумку размером до 40 x 30 x 20 см, а также сумку размерами 55x40x20 см весом до 10 кг, которая должна поместиться в багажном отсеке самолета.

Ранее мы рассказывали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила.

Также мы писали, что этой осенью украинцы могут отправиться в отпуск по системе all inclusive в Турцию, Египет и Грузию. За неделю такого отдыха придется отдать ориентировочно от 16 000-30 000 грн.

авиарейсы путешествие Wizz Air туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации