Отпуск осенью в Карпатах - стоит ли ехать в октябре, фото гор

Семья отдыхает в осенних Карпатах. Фото: voevodyno.com

Осень в Карпатах — это синергия красок, тишины и покоя. Именно осенью горы открываются совсем по-другому: вместо суеты и жары можно насладиться свежим и прохладным воздухом и после насыщенной прогулки устроить уютный вечер у камина с чашечкой гуцульского травяного чая.

Новини.LIVE расскажет, стоит ли ехать в Карпаты в октябре.

Реклама

Читайте также:

Отпуск в осенних Карпатах

Уже со второй половины сентября горы покрываются желто-горячими красками, а температура днем падает до 15 °C. Ночью в октябре уже возможны заморозки, а в некоторых районах высокогорья — выпадает снег. Однако середина осени — это идеальная пора, чтобы любоваться невероятными туманами рано утром и во время заката.

Однако туристам стоит учесть, что осенью в Карпатах льют затяжные дожди и на несколько дней придется отложить планы покорять Петрос или Говерлу.

Именно сентябрь-октябрь — это идеальное время для покорения Карпат, ведь в ноябре в горах царит уже влажная и туманная погода, которая не подходит для походов.

На октябрь можно запланировать путешествие в Сходницу на Львовщине, которая поражает невероятными пейзажами, или побывать в селе Шаян на Закарпатье. Это крошечное село называют маленькой "Швейцарией".

Напомним, ранее мы рассказывали, в какие страны украинцы могут полететь на отдых в спад сезона, когда туристов становится меньше, а цены становятся более доступными. Для удобства мы посчитали ориентировочный бюджет на человека, пару и большую семью.

Также мы писали, почему могут оштрафовать, конфисковать имущество или отказать во въезде на территорию Европейского Союза в 2025 году.