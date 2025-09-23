Відпустка восени в Карпатах — чи варто їхати в жовтні, фото гір

Родина відпочиває в осінніх Карпатах. Фото: voevodyno.com

Осінь у Карпатах — це синергія барв, тиші та спокою. Саме восени гори відкриваються зовсім по-іншому: замість метушні та спеки можна насолодитися свіжим та прохолодним повітрям та після насиченої прогулянки влаштувати затишний вечір біля каміна із чашечкою гуцульського трав’яного чаю.

Новини.LIVE розкаже, чи варто їхати в Карпати у жовтні.

Відпустка в осінніх Карпатах

Вже із другої половини вересня гори вкриваються жовто-гарячими барвами, а температура вдень падає до 15 °C. Вночі у жовтні вже можливі заморозки, а в деяких районах високогір'я — випадає сніг. Проте середина осені — це ідеальна пора, щоб милуватися неймовірними туманами рано-вранці та під час заходу сонця.

Проте туристам варто врахувати, що восени в Карпатах ллють затяжні дощі й на кілька днів доведеться відкласти плани підкорювати Петрос чи Говерлу.

Саме вересень-жовтень — це ідеальний час для підкорення Карпат, адже в листопаді в горах панує вже волога та туманна погода, яка не підходить для походів.

На жовтень можна запланувати мандрівку до Східниці на Львівщині, яка вражає неймовірними краєвидами, чи побувати в селі Шаян на Закарпатті. Це крихітне село називають маленькою "Швейцарією".

