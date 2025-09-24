Где позагорать и искупаться в октябре в Европе - самый теплый остров

Туристки отдыхают на пляже. Фото: freepik.com

В октябре в Украине станет прохладнее и добавится больше пасмурных дней, однако в Европе есть несколько курортов, где в середине осени сохраняется солнечная и теплая погода. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, есть шанс похвастаться перед коллегами морским загаром.

Подборкой самых горячих курортных направлений поделился The Sun.

Лимасол, Кипр

Лимасол является вторым по величине городом Кипра. Он известен своим Старым городом и оживленной пристанью для яхт. Здесь средняя температура в октябре достигает 28 °C. Прогуляйтесь вдоль набережной Молос к пляжу Дасуди, который может похвастаться золотистым песком и спокойными водами, идеальными для купания.

Валетта, Мальта

Столица Мальты Валетта является городом-крепостью, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Средняя температура в октябре здесь достигает 25 °C. Он окружен живописными гаванями, где можно прогуляться на лодках. Однако пляжи для отдыха расположены за пределами города.

В часе езды на автобусе от города находится залив Меллиха со спокойными водами, который идеально подходит для семейного отдыха. На восточной части пляжа вы найдете пляжный клуб San Remo Beach Club, где подают разнообразные пляжные закуски, такие как микс оливок за 7 евро и фрикадельки из кальмаров за 18 евро.

Остров Кос, Греция

Кос — греческий остров с живописными пляжами в юго-восточной части Эгейского моря. В октябре здесь сохраняется температура 25 °C. Одним из любимых пляжей туристов является Агиос Стефанос с мягким песком и кристальной водой. На нем можно арендовать лежаки, а перекусить можно в ресторане Antonio's Beach, где дважды в неделю устраивают вечера барбекю.

