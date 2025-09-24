Де позасмагати та покупатись в жовтні в Європі — найтепліший острів

Туристки відпочивають на пляжі. Фото: freepik.com

У жовтні в Україні стане прохолодніше та додасться більше похмурих днів, проте в Європі є кілька курортів, де в середині осені зберігається сонячна та тепла погода. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, є шанс похизуватися перед колегами морською засмагою.

Підбіркою найгарячіших курортних напрямків поділився The Sun.

Лімасол, Кіпр

Лімасол є другим за величиною містом Кіпру. Він відомий своїм Старим містом і жвавою пристанью для яхт. Тут середня температура в жовтні сягає 28 °C. Прогуляйтеся вздовж набережної Молос до пляжу Дасуді, який може похвалитися золотистим піском і спокійними водами, ідеальними для купання.

Валетта, Мальта

Столиця Мальти Валетта є містом-фортецею, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Середня температура в жовтні тут сягає 25 °C.Воно оточене мальовничими гаванями, де можна прогулятися на човнах. Проте пляжі для відпочинку розташовані за межами міста.

За годину їзди на автобусі від міста знаходиться затока Мелліха зі спокійними водами, яка ідеально підходить для сімейного відпочинку. На східній частині пляжу ви знайдете пляжний клуб San Remo Beach Club, де подають різноманітні пляжні закуски, такі як мікс оливок за 7 євро і фрикадельки з кальмарів за 18 євро.

Острів Кос, Греція

Кос — грецький острів із мальовничими пляжами у південно-східній частині Егейського моря. У жовтні тут зберігається температура 25 °C. Одним з улюблених пляжів туристів є Агіос Стефанос із м'яким піском та кришталевою водою. На ньому можна орендувати лежаки, а перекусити можна в ресторані Antonio's Beach, де двічі на тиждень влаштовують вечори барбекю.

