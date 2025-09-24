Видео
Видео

Главная Путешествия Успейте приобрести — когда УЗ открывает продажу билетов на поезда

Успейте приобрести — когда УЗ открывает продажу билетов на поезда

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 05:12
За сколько суток до отправления можно приобрести билет на поезд УЗ
Проводница Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
Ключевые моменты Когда покупать билеты УЗ Что еще стоит знать украинцам

Пока из-за войны в Украине закрыто небо, многочасовые путешествия автобусами за границу становятся настоящим адом, вместе с тем в поезде можно поспать и отдохнуть. Однако и на международные, и на внутренние рейсы билеты лучше покупать заранее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько дней до поездки можно приобрести билет Укрзализныци.

Читайте также:

Когда покупать билеты УЗ

В период действия военного положения приобрести билеты Укрзализныци на рейсы по Украине и за границу можно за 20 суток. В частности, на поезда в Польшу (Варшава, Хелм, Перемышль) продажа открывается в 9 утра, на другие поезда международного сообщения — в 8 утра.

Однако на отдельные поезда внутреннего сообщения, включая поезда, следующие в/из городов, приближенных к зоне ведения боевых действий, продажа билетов открывается за 10 суток до отправления. Исключения касаются поездов Павлоградского, Херсонского, Николаевского, частично Краматорского, Сумского и Черниговского направлений, а также региональных поездов с номерами 800-899.

Купить билет на нужное направление пассажиры могут как онлайн — через сайт или приложение Укрзализныци, так и офлайн — в кассах вокзалов вашего города. Однако стоит учесть, что билеты на пригородные поезда можно приобрести только в день отправления и исключительно в кассах вокзалов.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, как добраться из Украины в Вену, если вам не удалось приобрести билет на прямой поезд. Можно выбрать альтернативный вариант — сначала добраться до Ужгорода, а оттуда приобрести билет на поезд, курсирующий по евроколее.

Также мы писали, что пассажирам Укрзализныци нужно обязательно покупать отдельный билет на домашнего любимца. Это необходимо для ведения учета животных в поездах и для безопасности и ответственности.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
