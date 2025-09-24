За скільки діб до відправлення можна придбати квиток на поїзд УЗ

Провідниця Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Поки через війну в Україні закрите небо, багатогодинні мандрівки автобусами за кордон стають справжнім пеклом, разом з тим у потязі можна поспати та відпочити. Проте і на міжнародні, і на внутрішні рейси квитки краще купувати заздалегідь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки днів до поїздки можна придбати квиток Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Коли купувати квитки УЗ

В період дії воєнного стану придбати квитки Укрзалізниці на рейси по Україні та за кордон можна за 20 діб. Зокрема, на потяги до Польщі (Варшава, Хелм, Перемишль) продаж відкривається о 9 ранку, на інші потяги міжнародного сполучення — о 8 ранку.

Проте на окремі поїзди внутрішнього сполучення, включаючи поїзди, що прямують до/з міст, наближених до зони ведення бойових дій, продаж квитків відкривається за 10 діб до відправлення. Винятки стосуються потягів Павлоградського, Херсонського, Миколаївського, частково Краматорського, Сумського та Чернігівського напрямків, а також регіональних потягів з номерами 800–899.

Придбати квиток на потрібний напрямок пасажири можуть як онлайн — через сайт чи додаток Укрзалізниці, так і офлайн — в касах вокзалів міст. Проте варто врахувати, що квитки на приміські поїзди можна придбати лише в день відправлення та виключно в касах вокзалів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дістатися з України до Відня, якщо вам не вдалося придбати квиток на прямий потяг. Можна обрати альтернативний варіант — спочатку дістатися до Ужгорода, а звідти придбати квиток на поїзд, що курсує євроколією.

Також ми писали, що пасажирам Укрзалізниці потрібно обов’язково купувати окремий квиток на домашнього улюбленця. Це необхідно для ведення обліку тварин у поїздах та задля безпеки й відповідальності.