Трамп высказался об окончании войны в Украине
Опоздание на поезд — можно ли вернуть билет без потери средств

Опоздание на поезд — можно ли вернуть билет без потери средств


Дата публикации 23 сентября 2025 22:12
Что делать с билетом УЗ, если вы опоздали на поезд
Киевский вокзал. Фото: Новини.LIVE
Ключевые моменты Что делать, если опоздали на поезд Что еще стоит знать украинцам

Путешествовать Укрзализныцей выгодно и комфортно, однако наша жизнь, тем более в разгар войны, довольно непредсказуема. Воздушные тревоги, бессонные ночи из-за частых воздушных атак врага — каждый может проспать или случайно пропустить свой поезд, однако пассажир в ограниченные сроки имеет право на частичную компенсацию его стоимости.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать с билетом, если вы опоздали на поезд.



Что делать, если опоздали на поезд

В соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, путешественник, который опоздал на поезд по личным причинам, может вернуть свой неиспользованный билет обратно в кассу в течение одного часа с момента отправления поезда.

В компании объяснили, что пассажир при покупке билета платит не только его стоимость, но и дополнительно плацкарту — часть проездного документа (билета), которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне, а также НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставку.

Если вы опоздали и вернете билет в железнодорожную кассу не позднее, чем через час после отправления поезда — УЗ вернет вам только стоимость билета. Стоимость плацкарты, НДС, комиссионный сбор, сбор за постель и ставка в таком случае не возвращаются пассажиру.

Если вы покупали билеты онлайн — их надо вернуть через сайт или приложение. Средства за него поступят на ту карту, которой вы оплатили билет, в течение 30 рабочих дней. Билет, приобретенный офлайн, нужно возвращать в железнодорожную кассу.

На полную компенсацию билета, включая комиссионный сбор и стоимость плацкарты, пассажир имеет право в следующих случаях:

  • если поезд был отменен по вине перевозчика;
  • поезд задержался более чем на 1 час по вине перевозчика;
  • непредоставление пассажиру мест, указанных в проездном документе;
  • опоздание пассажира на поезд из пункта пересадки по вине перевозчика и отказа пассажира при этом воспользоваться другими местами или поездом.

Для возврата средств за билет пассажир должен предъявить его уполномоченному представителю перевозчика для отметки "Проездной документ не использован полностью по вине перевозчика". Компенсация стоимости проездного документа в таком случае осуществляется в железнодорожных кассах.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила несколько прямых международных рейсов по путям европейского стандарта. Благодаря новым направлениям, пассажиры без пересадок на границе могут из Ужгорода отправиться во многие города ЕС.

Также мы писали, как действовать украинцам, которые путешествуют Укрзализныцей и имеют аллергию на шерсть, а при этом сосед по купе едет с животным.


Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
