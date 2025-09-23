Відео
Запізнення на потяг — чи можна повернути квиток без втрати коштів

Дата публікації: 23 вересня 2025 22:12
Що робити з квитком УЗ, якщо ви запізнилися на поїзд
Київський вокзал. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Що робити, якщо запізнилися на потяг Що ще варто знати українцям

Подорожувати Укрзалізницею вигідно та комфортно, проте наше життя, тим паче у розпал війни, доволі непередбачуване. Повітряні тривоги, недоспані ночі через часті повітряні атаки ворога — кожен може проспати чи випадково пропустити свій потяг, проте пасажир в обмежені терміни має на часткову компенсацію його вартості.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг.

Що робити, якщо запізнилися на потяг

Відповідно до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, мандрівник, яки запізнився на потяг з особистих причин, може повернути свій невикористаний квиток до каси протягом однієї години з моменту відправлення потягу.

В компанії пояснили, що пасажир при купівлі квитка сплачує не лише його вартість, а й додатково плацкарту — частину проїзного документа (квитка), яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого нумерованого місця в залізничному вагоні, а також ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставку. 

Якщо ви запізнилися та повернете квиток до залізничної каси не пізніше, ніж через годину після відправлення поїзда, УЗ поверне вам лише вартість квитка. Вартість плацкарти, ПДВ, комісійний збір, збір за постіль та ставка в такому випадку не повертаються пасажиру.

Якщо ви купували квитки онлайн — їх треба повернути через сайт чи додаток. Кошти за нього надійдуть на ту картку, якою ви оплатили квиток, протягом 30 робочих днів. Квиток, придбаний офлайн, потрібно повертати до залізничної каси.

На повну компенсацію квитка, включно з комісійним збором та вартістю плацкарти, пасажир має право у таких випадках:

  • якщо потяг було скасовано з вини перевізника;
  • потяг затримався на більше ніж на 1 годину з вини перевізника;
  • ненадання пасажиру місць, зазначених у проїзному документі;
  • запізнення пасажира на поїзд з пункту пересадки з вини перевізника і відмови пасажира при цьому скористатися іншими місцями чи поїздом.

Для повернення коштів за квиток пасажир повинен пред'явити його уповноваженому представнику перевізника для відмітки "Проїзний документ не використаний повністю з вини перевізника". Компенсація вартості проїзного документа в такому випадку здійснюється у залізничних касах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила декілька прямих міжнародних рейсів коліями європейського стандарту. Завдяки новим напрямкам, пасажири без пересадок на кордоні можуть з Ужгорода вирушити в багато міст ЄС.

Також ми писали, як діяти українцям, які подорожують Укрзалізницею та мають алергію на шерсть, а при цьому сусід по купе їде з твариною. 

Укрзалізниця подорож поїзди туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
