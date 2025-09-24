Видео
Україна
Видео

5 самых красивых локаций вулканического острова Мадейра — видео

Дата публикации 24 сентября 2025 09:45
Что посмотреть на Мадейре - видео с локациями
Пейзажи Мадейры. Фото: tripadvisor.com
Ключевые моменты Что посмотреть на Мадейре

Высокие вулканические вершины и облачные леса Мадейры поражают туристов из многих уголков мира. В этом регионе Португалии у северо-западных берегов Африки путешественники найдут развлечения на любой вкус — от отдыха в роскошном отеле до катания на самой высокой канатной дороге мира.

Подборкой невероятных локаций на острове поделилась тревел-блогер viikcherry в TikTok.

Что посмотреть на Мадейре

Туристка выделила пляж Praia do Porto do Seixal. Его невероятные пейзажи напоминают декорации к фильму — черный вулканический песок, горы и высокие волны Атлантического океана. Пляж станет идеальным место для тех, кто мечтает попробовать заняться серфингом. Туристку также поразили лавовые бассейны Porto Moniz, о которые разбиваются высокие волны.

Путешественникам также стоит обязательно посетить туманный Fanal Forest, где деревья имеют причудливую форму и добавляют еще большей мистичности этой местности.

Туристка порекомендовала также побывать на пляже Ribeira da Janela с огромными скалами в океане. Возле него находится небольшой поселок с уникальным колоритом.

Завершить свое путешествие по острову можно на канатной дороге Achadas da Cruz, которая поднимет вас к самому красивому краю земли. Однако она очень высокая и решится на ней проехаться далеко не каждый.

@viikcherry

ТОП-5 мест, которые стоит посетить на Мадейре. Мой второй канал, где я снимаю коротенькие фильмы о своих путешествиях: @viikcherry #путешествия #мадейра #украинцызаграницей #португалия #португалия #туризм #madeira #portomoniz #seixal #surfing #traveltok #fanalforest #traveltips #travelvlog

♬ оригинальный звук - Viktoria✨

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы надо подготовить и какие прививки сделать вашему любимцу, если вы планируете брать его за границу. Без них вас не пропустят на границе.

Также мы писали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила.

вулкан путешествие Португалия туризм остров
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
