Что посмотреть на Мадейре - видео с локациями

Высокие вулканические вершины и облачные леса Мадейры поражают туристов из многих уголков мира. В этом регионе Португалии у северо-западных берегов Африки путешественники найдут развлечения на любой вкус — от отдыха в роскошном отеле до катания на самой высокой канатной дороге мира.

Что посмотреть на Мадейре

Туристка выделила пляж Praia do Porto do Seixal. Его невероятные пейзажи напоминают декорации к фильму — черный вулканический песок, горы и высокие волны Атлантического океана. Пляж станет идеальным место для тех, кто мечтает попробовать заняться серфингом. Туристку также поразили лавовые бассейны Porto Moniz, о которые разбиваются высокие волны.

Путешественникам также стоит обязательно посетить туманный Fanal Forest, где деревья имеют причудливую форму и добавляют еще большей мистичности этой местности.

Туристка порекомендовала также побывать на пляже Ribeira da Janela с огромными скалами в океане. Возле него находится небольшой поселок с уникальным колоритом.

Завершить свое путешествие по острову можно на канатной дороге Achadas da Cruz, которая поднимет вас к самому красивому краю земли. Однако она очень высокая и решится на ней проехаться далеко не каждый.

