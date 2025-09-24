Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри 5 найгарніших локацій вулканічного острова Мадейра — відео

5 найгарніших локацій вулканічного острова Мадейра — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 09:45
Що подивитись на Мадейрі — відео з локаціями
Краєвиди Мадейри. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Що подивитись на Мадейрі

Високі вулканічні вершини та хмарні ліси Мадейри вражають туристів з багатьох куточків світу. В цьому регіоні Португалії біля північно-західних берегів Африки має мандрівники знайдуть розваги на будь-який смак — від відпочинку в розкішному готелі до катання на найвищій канатній дорозі світу.

Підбіркою неймовірних локацій на острові поділилась тревел-блогерка viikcherry в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Що подивитись на Мадейрі

Туристка виділила пляж Praia do Porto do Seixal. Його неймовірні краєвиди нагадують декорації до фільму —чорний вулканічний пісок, гори та високі хвилі Атлантичного океану. Пляж стане ідеальним місце для тих, хто мріє спробувати зайнятися серфінгом. Туристку також вразили лавові басейни Porto Moniz, об які розбивається об високі хвилі.

Мандрівникам також варто обов'язково відвідати туманний Fanal Forest, де дерева мають химерну форму та додають ще більшої містичності цій місцевості.

Туристка порекомендувала також побувати на пляжі Ribeira da Janela із величезними скелями в океані. Біля нього знаходиться невеличке селище із унікальним колоритом.

Завершити свою подорож островом можна на канатній дорозі Achadas da Cruz, який підніме вас до найгарнішого краю землі. Проте вона дуже висока і наважиться на ній проїхатись далеко не кожен.

@viikcherry

ТОП-5 місць, які варто відвідати на Мадейрі. Мій другий канал, де я знімаю коротенькі фільми про свої подорожі: @viikcherry #подорожі #мадейра #українцізакордоном #португалия #португалія #туризм #madeira #portomoniz #seixal #surfing #traveltok #fanalforest #traveltips #travelvlog

♬ оригінальний звук - Viktoria✨

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які документи треба підготувати та які щеплення зробити вашому улюбленцю, якщо ви плануєте брати його за кордон. Без них вас не пропустять на кордоні.

Також ми писали, як змінились вимоги до ручної поклажі для пасажирів в ЄС та де вже діють нові правила.

вулкан подорож Португалія туризм острів
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації