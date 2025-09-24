Що подивитись на Мадейрі — відео з локаціями

Краєвиди Мадейри. Фото: tripadvisor.com

Високі вулканічні вершини та хмарні ліси Мадейри вражають туристів з багатьох куточків світу. В цьому регіоні Португалії біля північно-західних берегів Африки має мандрівники знайдуть розваги на будь-який смак — від відпочинку в розкішному готелі до катання на найвищій канатній дорозі світу.

Підбіркою неймовірних локацій на острові поділилась тревел-блогерка viikcherry в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Що подивитись на Мадейрі

Туристка виділила пляж Praia do Porto do Seixal. Його неймовірні краєвиди нагадують декорації до фільму —чорний вулканічний пісок, гори та високі хвилі Атлантичного океану. Пляж стане ідеальним місце для тих, хто мріє спробувати зайнятися серфінгом. Туристку також вразили лавові басейни Porto Moniz, об які розбивається об високі хвилі.

Мандрівникам також варто обов'язково відвідати туманний Fanal Forest, де дерева мають химерну форму та додають ще більшої містичності цій місцевості.

Туристка порекомендувала також побувати на пляжі Ribeira da Janela із величезними скелями в океані. Біля нього знаходиться невеличке селище із унікальним колоритом.

Завершити свою подорож островом можна на канатній дорозі Achadas da Cruz, який підніме вас до найгарнішого краю землі. Проте вона дуже висока і наважиться на ній проїхатись далеко не кожен.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які документи треба підготувати та які щеплення зробити вашому улюбленцю, якщо ви плануєте брати його за кордон. Без них вас не пропустять на кордоні.

Також ми писали, як змінились вимоги до ручної поклажі для пасажирів в ЄС та де вже діють нові правила.