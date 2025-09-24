Видео
Видео

РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие
Главная Путешествия Правила пересечения границы изменили — новые условия в 2025

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 16:10
Как водителям и перевозчикам упростили пересечение границы — новые правила
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Ключевые моменты Изменения правил пересечения границы

Отныне создавать заявку в модуле "18-60" (известный как "Шлях") необходимо только тем перевозчикам, которые осуществляют международные перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ или на международные перевозки пассажиров на такси.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансбезопасности.

Читайте также:

Изменения правил пересечения границы

Отмечается, что для всех других перевозчиков система єЧерга отныне будет работать как единое окно, которое перевозчик или водитель должен заполнить один раз, при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы.

В Укртрансбезопасности сообщили, что внесенные данные будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе системы єЧерги.

К выезду допускаются только те водители, которые:

  • внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;
  • данные загранпаспорта которых добавлены в раздел "Дополнительно" в разделе "Мои водители";
  • используют именно тот загранпаспорт, который внесен в єЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

По данным Укртрансбезопасности, система єЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

Ранее мы рассказывали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила.

Также мы писали, что этой осенью украинцы могут отправиться в отпуск по системе all inclusive в Турцию, Египет и Грузию. За неделю такого отдыха придется отдать ориентировочно от 16 000-30 000 грн.

правила пограничники водители туризм мужчины выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
