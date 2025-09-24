Как водителям и перевозчикам упростили пересечение границы — новые правила

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Отныне создавать заявку в модуле "18-60" (известный как "Шлях") необходимо только тем перевозчикам, которые осуществляют международные перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ или на международные перевозки пассажиров на такси.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансбезопасности.

Изменения правил пересечения границы

Отмечается, что для всех других перевозчиков система єЧерга отныне будет работать как единое окно, которое перевозчик или водитель должен заполнить один раз, при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы.

В Укртрансбезопасности сообщили, что внесенные данные будут проверяться Государственной пограничной службой Украины на основе системы єЧерги.

К выезду допускаются только те водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

данные загранпаспорта которых добавлены в раздел "Дополнительно" в разделе "Мои водители";

используют именно тот загранпаспорт, который внесен в єЧергу и ЕКИС Укртрансбезопасности.

По данным Укртрансбезопасности, система єЧерга будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

