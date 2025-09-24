Як водіям та перевізникам спростили перетин кордону — нові правила

Правила перетину кордону змінили — нові умови для водіїв у 2025
Відтепер створювати заявку в модулі "18-60" (відомий як "Шлях") необхідно лише тим перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення або на міжнародні перевезення пасажирів на таксі.
Про це повідомили у пресслужбі Укртрансбезпеки.
Зміни правил перетину кордону
Зазначається, що для всіх інших перевізників система єЧерга відтепер працюватиме як єдине вікно, яку перевізник чи водій має заповнити один раз під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону.
В Укртрансбезпеці повідомили, що внесені дані перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі системи єЧерги.
До виїзду допускаються лише ті водії, які:
- внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки;
- дані закордонного паспорта яких додано до розділу "Додатково" у розділі "Мої водії";
- використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у єЧергу та ЄКІС Укртрансбезпеки.
За даними Укртрансбезпеки, система єЧерга верифікуватиме всі дані з ліцензійною справою перевізника у Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС).
