Перетин кордону з Польщею у 2025 — чи можна виїхати з України, якщо є непогашена судимість

Прикордонники можуть відмовити українцю у виїзді, якщо він становить загрозу для громадського порядку та безпеки, проте далеко не всім особам із судимістю заборонено перетинати кордон із Польщею. Як пояснили фахівці, в цьому випадку значення має характер обмежувальних заходів після винесення вироку.

Про це "Фактам" розповів адвокат Сергія Костира.

Чи впливає судимість на те, чи пустять у Польщу

Судимість — це особливий правовий стан особи, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.

За словами юриста, людина із непогашеною судимістю може виїхати за кордон лише у тому випадку, якщо до неї не застосували обмежувальні заходи в рамках кримінального провадження.

Адвокат пояснив, що з умовним покаранням людину за погодженням слідчого можуть випустити за кордон. Проте якщо особа не повернеться чи перевищить раніше обумовлений термін перебування там — їй буде змінено вид покарання.

"Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання", — повідомив Сергій Костира.

Проте варто нагадати, що у зв'язку з воєнним станом чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають на військовому обліку — буде відмовлено у виїзді за кордон, незалежно від того, чи є в них судимість, чи немає.

