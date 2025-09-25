Пункти пропуску Україна-Польща —правила перетину та графік роботи

Перевірка документів на державному кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Перед поїздкою за кордон потрібно не лише зібрати свої речі, ліки та документи, а й ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Так ви зможете спланувати час у мандрівці та уникнути зайвих стресових ситуацій.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Польща, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Польща

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 18 пунктів пропуску, з яких 9 — автомобільні:

Рава-Руська;

Шегині-Медика;

Краківець-Корчова;

Смільниця-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуськ;

Угринів-Долгобичув;

Грушів-Будомєж;

Устилуг-Зосін;

Нижанковичі-Мальховіце.

Усі вищезазначені пункти пропуску працюють цілодобово.

На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Це суттєво зекономить ваш час та допоможе спланувати мандрівку.

Для перетину кордону Україна-Польща необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Він має бути ще дійсний не менше трьох місяців з дати перетину кордону.

Перед поїздкою також не зайвим буде оформити медичну страховку. Хоча прикордонники перевіряють її вибірково — без неї вони можуть відмовити вам у виїзді.

Водіям необхідно пред'явити на кордоні водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на транспортний засіб, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Окрім того, 16 серпня 2025 року Польща встановила додаткову фінансову вимогу для всіх, хто в'їжджає на її територію. На 4 дні перебування в країні у вас має бути в гаманці не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень). Якщо ви плануєте залишатись в країні більше — не менше 75 злотих (близько 860 гривень) на день. Ці кошти можна зберігати як у готівковій, так і безготівковій формі, а також перед виїздом варто зробити свіжу виписку з вашого банківського рахунку.

