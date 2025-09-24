Що треба мати при собі українцям при перетині кордону з Польщею

Проходження контролю на кордоні. Фото: ДПСУ

Через закрите небо українці вимушені літати на відпочинок із сусідніх держав, найчастіше — з Польщі. Уряд цієї європейської країни у 2025 році вніс деякі зміни до процедури перетину кордону, які варто обов'язково знати тим, хто планує найближчим часом поїздку за кордон. Невелика підготовка суттєво зекономить вам нерви.

Редакція Новини.LIVE розкаже, що треба мати при собі під час перетину кордону з Польщею.

Перетин кордону з Польщею

Для перетину кордону з Польщею українцям необхідно мати при собі біометричний закордонний паспорт, який має бути дійсним ще мінімум 3 місяці після виїзду.

Також не зайвим буде придбати страховий поліс. Хоча прикордонники не завжди перевіряють страховку — її відсутність може стати однією з причин відмови вам у виїзді.

З 16 серпня 2025 року поляки встановили обов'язкову фінансову вимогу — на 4 дні перебування в країні у вас має бути в гаманці не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень). Якщо ж ви залишаєтесь в Польщі на більш тривалий час — не менше 75 злотих (близько 860 гривень) на день. Ці кошти можна зберігати як у готівковій, так і безготівковій формі. Також бажано перед виїздом зробити свіжу виписку з банківського рахунку.

Прикордонники можуть поцікавитися метою вашого візиту до Польщі. Якщо плануєте подорож — підготуйте заздалегідь маршрут, роздрукуйте інформацію про бронь готелю та придбайте зворотні квитки. Якщо їдете до рідних чи друзів — попросіть їх зробити офіційне запрошення, де буде вказано ваше тимчасове місце проживання.

Студентам необхідно взяти з собою довідку про зарахування до навчального закладу, а працівникам — запрошення від роботодавця та трудовий договір. Для перетину кордону на авто потрібен технічний паспорт на транспортний засіб, водійське посвідчення та поліс медичного страхування "Зелена карта".

Краще зберіть всі необхідні документи в одну теку та покладіть у доступне місце у валізі чи у сумці.

