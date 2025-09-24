Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Не менее 300 злотых в кошельке — как пересекать границу с Польшей

Не менее 300 злотых в кошельке — как пересекать границу с Польшей

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 12:00
Что нужно иметь при себе украинцам при пересечении границы с Польшей
Прохождение контроля на границе. Фото: ГПСУ
Ключевые моменты Пересечение границы с Польшей

Из-за закрытого неба украинцы вынуждены летать на отдых из соседних государств, чаще всего — из Польши. Правительство этой европейской страны в 2025 году внесло некоторые изменения в процедуру пересечения границы, которые стоит обязательно знать тем, кто планирует в ближайшее время поездку за границу. Небольшая подготовка существенно сэкономит вам нервы.

Редакция Новини.LIVE расскажет, что надо иметь при себе при пересечении границы с Польшей.

Реклама
Читайте также:

Пересечение границы с Польшей

Для пересечения границы с Польшей украинцам необходимо иметь при себе биометрический загранпаспорт, который должен быть действительным еще минимум 3 месяца после выезда.

Также не лишним будет приобрести страховой полис. Хотя пограничники не всегда проверяют страховку — ее отсутствие может стать одной из причин отказа вам в выезде.

С 16 августа 2025 года поляки установили обязательное финансовое требование — на 4 дня пребывания в стране у вас должно быть в кошельке не менее 300 злотых (около 3500 гривен). Если же вы остаетесь в Польше на более длительное время — не менее 75 злотых (около 860 гривен) в день. Эти средства можно хранить как в наличной, так и безналичной форме. Также желательно перед выездом сделать свежую выписку с банковского счета.

Пограничники могут поинтересоваться целью вашего визита в Польшу. Если планируете путешествие — подготовьте заранее маршрут, распечатайте информацию о брони отеля и приобретите обратные билеты. Если едете к родным или друзьям — попросите их сделать официальное приглашение, где будет указано ваше временное место жительства.

Студентам необходимо взять с собой справку о зачислении в учебное заведение, а работникам — приглашение от работодателя и трудовой договор. Для пересечения границы на авто нужен технический паспорт на транспортное средство, водительское удостоверение и полис медицинского страхования "Зеленая карта".

Лучше соберите все необходимые документы в одну папку и положите в доступное место в чемодане или в сумке.

Напомним, ранее мы писали, что стоит посмотреть на португальском вулканическом острове Мадейра. Туристы будут в восторге от живописных скал на фоне густых, зеленых лесов.

Также мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Польша граница путешествие пограничники туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации