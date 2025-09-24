Что нужно иметь при себе украинцам при пересечении границы с Польшей

Прохождение контроля на границе. Фото: ГПСУ

Из-за закрытого неба украинцы вынуждены летать на отдых из соседних государств, чаще всего — из Польши. Правительство этой европейской страны в 2025 году внесло некоторые изменения в процедуру пересечения границы, которые стоит обязательно знать тем, кто планирует в ближайшее время поездку за границу. Небольшая подготовка существенно сэкономит вам нервы.

Редакция Новини.LIVE расскажет, что надо иметь при себе при пересечении границы с Польшей.

Пересечение границы с Польшей

Для пересечения границы с Польшей украинцам необходимо иметь при себе биометрический загранпаспорт, который должен быть действительным еще минимум 3 месяца после выезда.

Также не лишним будет приобрести страховой полис. Хотя пограничники не всегда проверяют страховку — ее отсутствие может стать одной из причин отказа вам в выезде.

С 16 августа 2025 года поляки установили обязательное финансовое требование — на 4 дня пребывания в стране у вас должно быть в кошельке не менее 300 злотых (около 3500 гривен). Если же вы остаетесь в Польше на более длительное время — не менее 75 злотых (около 860 гривен) в день. Эти средства можно хранить как в наличной, так и безналичной форме. Также желательно перед выездом сделать свежую выписку с банковского счета.

Пограничники могут поинтересоваться целью вашего визита в Польшу. Если планируете путешествие — подготовьте заранее маршрут, распечатайте информацию о брони отеля и приобретите обратные билеты. Если едете к родным или друзьям — попросите их сделать официальное приглашение, где будет указано ваше временное место жительства.

Студентам необходимо взять с собой справку о зачислении в учебное заведение, а работникам — приглашение от работодателя и трудовой договор. Для пересечения границы на авто нужен технический паспорт на транспортное средство, водительское удостоверение и полис медицинского страхования "Зеленая карта".

Лучше соберите все необходимые документы в одну папку и положите в доступное место в чемодане или в сумке.

