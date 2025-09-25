Видео
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Путешествия Контроль на границе с Польшей — что стоит знать украинцам

Контроль на границе с Польшей — что стоит знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:10
Пункты пропуска Украина-Польша - правила пересечения и график работы
Проверка документов на государственной границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Перед поездкой за границу нужно не только собрать свои вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Так вы сможете спланировать время в путешествии и избежать лишних стрессовых ситуаций.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Польша, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Читайте также:

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Польша

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 18 пунктов пропуска, из которых 9 — автомобильные:

  • Рава-Русская;
  • Шегини-Медика;
  • Краковец-Корчова;
  • Смильница-Кросьценко;
  • Ягодин-Дорогуск;
  • Угринов-Долгобичув;
  • Грушев-Будомеж;
  • Устилуг-Зосин;
  • Нижанковичи-Мальховице.

Все вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Это существенно сэкономит ваше время и поможет спланировать путешествие.

Для пересечения границы Украина-Польша необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Он должен быть еще действителен не менее трех месяцев с даты пересечения границы.

Перед поездкой также не лишним будет оформить медицинскую страховку. Хотя пограничники проверяют ее выборочно — без нее они могут отказать вам в выезде.

Водителям необходимо предъявить на границе водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Кроме того, 16 августа 2025 года Польша установила дополнительное финансовое требование для всех, кто въезжает на ее территорию. На 4 дня пребывания в стране у вас должно быть в кошельке не менее 300 злотых (около 3 500 гривен). Если вы планируете оставаться в стране больше — не менее 75 злотых (около 860 гривен) в день. Эти средства можно хранить как в наличной, так и безналичной форме, а также перед выездом стоит сделать свежую выписку с вашего банковского счета.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Также мы писали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила. Они касаются перевозки жидкостей в самолете.

Польша путешествие водители туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
