Пункты пропуска Украина-Польша - правила пересечения и график работы

Перед поездкой за границу нужно не только собрать свои вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Так вы сможете спланировать время в путешествии и избежать лишних стрессовых ситуаций.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Польша, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Польша

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 18 пунктов пропуска, из которых 9 — автомобильные:

Рава-Русская;

Шегини-Медика;

Краковец-Корчова;

Смильница-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуск;

Угринов-Долгобичув;

Грушев-Будомеж;

Устилуг-Зосин;

Нижанковичи-Мальховице.

Все вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Это существенно сэкономит ваше время и поможет спланировать путешествие.

Для пересечения границы Украина-Польша необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Он должен быть еще действителен не менее трех месяцев с даты пересечения границы.

Перед поездкой также не лишним будет оформить медицинскую страховку. Хотя пограничники проверяют ее выборочно — без нее они могут отказать вам в выезде.

Водителям необходимо предъявить на границе водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Кроме того, 16 августа 2025 года Польша установила дополнительное финансовое требование для всех, кто въезжает на ее территорию. На 4 дня пребывания в стране у вас должно быть в кошельке не менее 300 злотых (около 3 500 гривен). Если вы планируете оставаться в стране больше — не менее 75 злотых (около 860 гривен) в день. Эти средства можно хранить как в наличной, так и безналичной форме, а также перед выездом стоит сделать свежую выписку с вашего банковского счета.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Также мы писали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила. Они касаются перевозки жидкостей в самолете.