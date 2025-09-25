Пункты пропуска Украина-Польша - правила пересечения и график работы

Контроль на границе с Польшей — что стоит знать украинцам
Перед поездкой за границу нужно не только собрать свои вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Так вы сможете спланировать время в путешествии и избежать лишних стрессовых ситуаций.
Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Польша, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.
Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Польша
По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 18 пунктов пропуска, из которых 9 — автомобильные:
- Рава-Русская;
- Шегини-Медика;
- Краковец-Корчова;
- Смильница-Кросьценко;
- Ягодин-Дорогуск;
- Угринов-Долгобичув;
- Грушев-Будомеж;
- Устилуг-Зосин;
- Нижанковичи-Мальховице.
Все вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.
На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Это существенно сэкономит ваше время и поможет спланировать путешествие.
Для пересечения границы Украина-Польша необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Он должен быть еще действителен не менее трех месяцев с даты пересечения границы.
Перед поездкой также не лишним будет оформить медицинскую страховку. Хотя пограничники проверяют ее выборочно — без нее они могут отказать вам в выезде.
Водителям необходимо предъявить на границе водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.
Кроме того, 16 августа 2025 года Польша установила дополнительное финансовое требование для всех, кто въезжает на ее территорию. На 4 дня пребывания в стране у вас должно быть в кошельке не менее 300 злотых (около 3 500 гривен). Если вы планируете оставаться в стране больше — не менее 75 злотых (около 860 гривен) в день. Эти средства можно хранить как в наличной, так и безналичной форме, а также перед выездом стоит сделать свежую выписку с вашего банковского счета.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.
Также мы писали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила. Они касаются перевозки жидкостей в самолете.
Читайте Новини.LIVE!