5 вещей для идеального отпуска — возьмите это обязательно

5 вещей для идеального отпуска — возьмите это обязательно

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 18:12
5 вещей, которые стоит обязательно брать с собой в отпуск
Турист собирает чемодан. Фото: freepik.com

Сборы в отпуск могут стать настоящим испытанием, однако составление чек-листа может его существенно упростить. Независимо от того, где вы планируете отдыхать, у вас всегда должны быть при себе эти 5 вещей. Они помогут сделать ваш полет более комфортным, а также выручат на случай потери багажа или задержки рейса.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Павербанк

Очень важно, чтобы ваш телефон оставался заряженным во время путешествия, ведь он выполняет функцию электронного кошелька и на нем хранится ваш посадочный талон. Лучше покупать портативное зарядное устройство емкостью не менее 10 000 мАч, чтобы хватило минимум на сутки использования телефона.

Папка с документами

Несмотря на то, что мы привыкли держать все документы и билеты в электронном виде, стоит сделать копии паспорта, туристической страховки, подтверждений бронирования отеля и контактов для экстренных случаев и хранить их в упорядоченной папке.

GPS трекер

Apple AirTag или подобный трекеру может избавить вас от тревоги за потерянный багаж. Эта незаменимая вещь стоит недорого и позволяет отслеживать местонахождение вашего чемодана.

Аптечка

В нее стоит положить дезинфицирующее средство для рук, обезболивающие, салфетки, бальзам для губ, увлажняющий крем для лица и рук, также не лишним будет взять маску для сна. Перелеты могут негативно сказаться на вашем самочувствии и настроении, а эти мелочи сделают путешествие комфортным.

Одежда

Если собираетесь лететь с чемоданом — прихватите с собой в ручную кладь хоть один комплект вещей, чтобы переодеться после полета. Он очень выручит вас, если авиакомпания потеряет ваш чемодан.

Напомним, ранее мы рассказывали, в самолетах каких лоукостеров самые тесные кресла. Тем не менее и в таких самолетах можно найти более удобные места.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
