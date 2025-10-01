5 речей, які варто обов'язково брати із собою у відпустку

Турист збирає валізу. Фото: freepik.com

Збори у відпустку можуть стати справжнім випробуванням, проте складення чек-листа може його суттєво спростити. Незалежно від того, де ви плануєте відпочивати, у вас зажди мають бути при собі ці 5 речей. Вони допоможуть зробити ваш політ більш комфортним, а також виручать на випадок втрати багажу або затримки рейсу.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Павербанк

Дуже важливо, щоб ваш телефон залишався зарядженим під час подорожі, адже він виконує функцію електронного гаманця та на ньому зберігається ваш посадковий талон. Краще купувати портативний зарядний пристрій ємністю не менше 10 000 мАг, щоб вистачило щонайменше на добу використання телефону.

Тека з документами

Попри те, що ми звикли тримати всі документи та квитки в електронному вигляді, варто зробити копії паспорта, туристичної страховки, підтверджень бронювання готелю та контактів для екстрених випадків і зберігати їх в упорядкованій теці.

GPS трекер

Apple AirTag чи подібний трекеру може позбавити вас від тривоги за втрачений багаж. Ця незамінна річ коштує недорого та дозволяє відстежувати місцезнаходження вашої валізи.

Аптечка

В неї варто покласти дезінфікуючий засіб для рук, знеболювальні, серветки, бальзам для губ, зволожуючий крем для обличчя й рук, також не зайвим буде взяти маску для сну. Перельоти можуть негативно позначитися на вашому самопочутті та настрої, а ці дрібнички зроблять подорож комфортною.

Одяг

Якщо збираєтеся летіти із валізою — прихопіть із собою у ручну поклажу хоч один комплект речей, щоб перевдягнутися після польоту. Він дуже виручить вас, якщо авіакомпанія загубить вашу валізу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в літаках яких лоукостерів найтісніші крісла. Проте і в таких літаках можна знайти більш зручні місця.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.