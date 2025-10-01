Лоукостери із найвужчими та тісними кріслами — перелік

Тісні місця в літаку — які авіакомпанії не варто обирати
Ви місяцями чекали на відпустку своєї мрії, пройшли контроль безпеки в аеропорту і вже прийшли займати своє місце на літак, коли раптом помічаєте, що тривалий політ вам доведеться мучитися у дуже тісному кріслі. На щастя, було названо лоукостери, які пропонують більш зручні місця і вам тепер не доведеться жертвувати своїм комфортом.
Про це пише The Mirror UK.
Авіакомпанії із найтіснішими кріслами
Для коротких рейсів ширина сидіння (відстань між підлокітниками) зазвичай становить від 43 до 46 сантиметрів. За даними експертів, до авіакомпаній, що пропонують найширші сидіння в економічному класі, належать Wizz Air, TAP Portugal, easyJet і Lufthansa. Ширина сидінь їх літаків складає 46 сантиметрів.
У літаках лоукостерів Aer Lingus, Loganair, Jet2 і Norwegian ширина сидінь вужча аж на 3 сантиметри — 43 сантиметри.
Якщо ви все ж таки опинитися в салоні з тісними сидіннями — є кілька хитрощів, які зроблять вашу подорож комфортною. Зокрема, можна забронювати сидіння, розташовані безпосередньо за перегородками, шторами або екранами, що розділяють літак — без рядів попереду у вас буде достатньо місця, щоб витягнути ноги. Однак, ці сидіння можуть бути трохи вужчими, якщо столики для підносів складені в підлокітниках.
Можна також обрати місця в задній частині літака, де вони звужуються. Там трохи просторіше, проте вам може заважати постійна черга біля туалету.
Якщо у літаку є вільні сидіння, де більше простору — ви можете ввічливо звернутися до провідників та запитати, чи можна вам пересісти. У більшості випадів вони йдуть назустріч пасажирам.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.
Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.
Читайте Новини.LIVE!