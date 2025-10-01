Відео
Україна
Головна Мандри Тісні місця в літаку — які авіакомпанії не варто обирати

Тісні місця в літаку — які авіакомпанії не варто обирати

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 15:15
Лоукостери із найвужчими та тісними кріслами — перелік
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Ви місяцями чекали на відпустку своєї мрії, пройшли контроль безпеки в аеропорту і вже прийшли займати своє місце на літак, коли раптом помічаєте, що тривалий політ вам доведеться мучитися у дуже тісному кріслі. На щастя, було названо лоукостери, які пропонують більш зручні місця і вам тепер не доведеться жертвувати своїм комфортом.

Про це пише The Mirror UK.

Читайте також:

Авіакомпанії із найтіснішими кріслами

Для коротких рейсів ширина сидіння (відстань між підлокітниками) зазвичай становить від 43 до 46 сантиметрів. За даними експертів, до авіакомпаній, що пропонують найширші сидіння в економічному класі, належать Wizz Air, TAP Portugal, easyJet і Lufthansa. Ширина сидінь їх літаків складає 46 сантиметрів.

У літаках лоукостерів Aer Lingus, Loganair, Jet2 і Norwegian ширина сидінь вужча аж на 3 сантиметри — 43 сантиметри. 

Якщо ви все ж таки опинитися в салоні з тісними сидіннями — є кілька хитрощів, які зроблять вашу подорож комфортною. Зокрема, можна забронювати сидіння, розташовані безпосередньо за перегородками, шторами або екранами, що розділяють літак — без рядів попереду у вас буде достатньо місця, щоб витягнути ноги. Однак, ці сидіння можуть бути трохи вужчими, якщо столики для підносів складені в підлокітниках.

Можна також обрати місця в задній частині літака, де вони звужуються. Там трохи просторіше, проте вам може заважати постійна черга біля туалету.

Якщо у літаку є вільні сидіння, де більше простору — ви можете ввічливо звернутися до провідників та запитати, чи можна вам пересісти. У більшості випадів вони йдуть назустріч пасажирам.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
