Лоукостеры с самыми узкими и тесными креслами — перечень

Вы месяцами ждали отпуск своей мечты, прошли контроль безопасности в аэропорту и уже пришли занимать свое место на самолет, когда вдруг замечаете, что длительный полет вам придется мучиться в очень тесном кресле. К счастью, были названы лоукостеры, которые предлагают более удобные места и вам теперь не придется жертвовать своим комфортом.

Авиакомпании с самыми тесными креслами

Для коротких рейсов ширина сиденья (расстояние между подлокотниками) обычно составляет от 43 до 46 сантиметров. По данным экспертов, к авиакомпаниям, предлагающим самые широкие сиденья в экономическом классе, относятся Wizz Air, TAP Portugal, easyJet и Lufthansa. Ширина сидений их самолетов составляет 46 сантиметров.

В самолетах лоукостеров Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian ширина сидений уже аж на 3 сантиметра — 43 сантиметра.

Если вы все же оказаться в салоне с тесными сиденьями — есть несколько хитростей, которые сделают ваше путешествие комфортным. В частности, можно забронировать сиденья, расположенные непосредственно за перегородками, шторами или экранами, разделяющими самолет — без рядов впереди у вас будет достаточно места, чтобы вытянуть ноги. Однако, эти сиденья могут быть немного уже, если столики для подносов сложены в подлокотниках.

Можно также выбрать места в задней части самолета, где они сужаются. Там немного просторнее, однако вам может мешать постоянная очередь возле туалета.

Если в самолете есть свободные сиденья, где больше пространства — вы можете вежливо обратиться к проводникам и спросить, можно ли вам пересесть. В большинстве случаев они идут навстречу пассажирам.

