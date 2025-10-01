Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Тесные места в самолете — какие авиакомпании не стоит выбирать

Тесные места в самолете — какие авиакомпании не стоит выбирать

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 15:15
Лоукостеры с самыми узкими и тесными креслами — перечень
Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

Вы месяцами ждали отпуск своей мечты, прошли контроль безопасности в аэропорту и уже пришли занимать свое место на самолет, когда вдруг замечаете, что длительный полет вам придется мучиться в очень тесном кресле. К счастью, были названы лоукостеры, которые предлагают более удобные места и вам теперь не придется жертвовать своим комфортом.

Об этом пишет The Mirror UK.

Реклама
Читайте также:

Авиакомпании с самыми тесными креслами

Для коротких рейсов ширина сиденья (расстояние между подлокотниками) обычно составляет от 43 до 46 сантиметров. По данным экспертов, к авиакомпаниям, предлагающим самые широкие сиденья в экономическом классе, относятся Wizz Air, TAP Portugal, easyJet и Lufthansa. Ширина сидений их самолетов составляет 46 сантиметров.

В самолетах лоукостеров Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian ширина сидений уже аж на 3 сантиметра — 43 сантиметра.

Если вы все же оказаться в салоне с тесными сиденьями — есть несколько хитростей, которые сделают ваше путешествие комфортным. В частности, можно забронировать сиденья, расположенные непосредственно за перегородками, шторами или экранами, разделяющими самолет — без рядов впереди у вас будет достаточно места, чтобы вытянуть ноги. Однако, эти сиденья могут быть немного уже, если столики для подносов сложены в подлокотниках.

Можно также выбрать места в задней части самолета, где они сужаются. Там немного просторнее, однако вам может мешать постоянная очередь возле туалета.

Если в самолете есть свободные сиденья, где больше пространства — вы можете вежливо обратиться к проводникам и спросить, можно ли вам пересесть. В большинстве случаев они идут навстречу пассажирам.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

авиарейсы путешествие Wizz Air самолеты туризм пасажири
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации