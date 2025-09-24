Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Дешевые билеты Ryanair — как сэкономить на полетах по Европе

Дешевые билеты Ryanair — как сэкономить на полетах по Европе

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 11:15
Как покупать самые дешевые билеты Ryanair — советы туристам
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Экономия на билетах Ryanair Что еще стоит знать украинцам

На полетах в европейские страны можно существенно сэкономить благодаря ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Билеты на самолеты лоукостера можно приобрести по самым приятным ценам, забронировав их заранее или воспользовавшись программой лояльности Ryanair Prime.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как еще больше сэкономить при покупке авиабилетов Ryanair.

Реклама
Читайте также:

Экономия на билетах Ryanair

Сейчас доступно много сайтов-агрегаторов (Skyscanner, Google Flights, Momondo, kiwi.com.), которые показывают самые выгодные предложения на билеты на самолет.

Сервисы указывают цены на билеты сразу в две стороны, что довольно удобно при планировании бюджета вашего путешествия. Однако эти сайты-агрегаторы часто списывают дополнительную сумму за пользование ими. Выбрав самое выгодное предложение — лучше бронировать билеты напрямую на сайте или в приложении Ryanair.

Помните, что чем ближе к дате вылета — тем дороже вам обойдутся билеты. Приятные цены также обычно на вторник-среду.

Путешественники на сайте или в приложении также могут приобрести подписку Ryanair Prime за 79 евро в год. Она предоставляет доступ к ежемесячным распродажам авиабилетов по довольно приятным ценам. Такая подписка станет очень выгодным вариантом для тех, кто часто путешествует по Европе. Для тех, кто летает несколько раз в год — сэкономленные деньги только покроют стоимость подписки.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, что часть аэропортов в Европе отменила строгие требования по перевозке жидкостей в ручной клади и багаже. Такая возможность появилась благодаря установленным современным КТ-сканерам.

авиарейсы путешествие экономия туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации