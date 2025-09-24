Как покупать самые дешевые билеты Ryanair — советы туристам

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

На полетах в европейские страны можно существенно сэкономить благодаря ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair. Билеты на самолеты лоукостера можно приобрести по самым приятным ценам, забронировав их заранее или воспользовавшись программой лояльности Ryanair Prime.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как еще больше сэкономить при покупке авиабилетов Ryanair.

Экономия на билетах Ryanair

Сейчас доступно много сайтов-агрегаторов (Skyscanner, Google Flights, Momondo, kiwi.com.), которые показывают самые выгодные предложения на билеты на самолет.

Сервисы указывают цены на билеты сразу в две стороны, что довольно удобно при планировании бюджета вашего путешествия. Однако эти сайты-агрегаторы часто списывают дополнительную сумму за пользование ими. Выбрав самое выгодное предложение — лучше бронировать билеты напрямую на сайте или в приложении Ryanair.

Помните, что чем ближе к дате вылета — тем дороже вам обойдутся билеты. Приятные цены также обычно на вторник-среду.

Путешественники на сайте или в приложении также могут приобрести подписку Ryanair Prime за 79 евро в год. Она предоставляет доступ к ежемесячным распродажам авиабилетов по довольно приятным ценам. Такая подписка станет очень выгодным вариантом для тех, кто часто путешествует по Европе. Для тех, кто летает несколько раз в год — сэкономленные деньги только покроют стоимость подписки.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, что часть аэропортов в Европе отменила строгие требования по перевозке жидкостей в ручной клади и багаже. Такая возможность появилась благодаря установленным современным КТ-сканерам.