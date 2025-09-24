Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Дешеві квитки Ryanair — як заощадити на польотах Європою

Дешеві квитки Ryanair — як заощадити на польотах Європою

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 11:15
Як купувати найдешевші квитки Ryanair — поради туристам
Літак Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Економія на квитках Ryanair Що ще варто знати українцям

На польотах до європейських країн можна суттєво зекономити завдяки ірландській бюджетній авіакомпанії Ryanair. Квитки на літаки лоукостера можна придбати за найприємнішими цінами, забронювавши їх заздалегідь чи скориставшись програмою лояльності Ryanair Prime.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як ще більше зекономити при купівлі авіаквитків Ryanair.

Реклама
Читайте також:

Економія на квитках Ryanair

Нині доступно багато сайтів-агрегаторів (Skyscanner, Google Flights, Momondo, kiwi.com.), які показують найвигідніші пропозиції на квитки на літак. 

Сервіси вказують ціни на квитки одразу у дві сторони, що доволі зручно при плануванні бюджету вашої мандрівки. Проте ці сайти-агрегатори часто списують додаткову суму за користування ними. Обравши найвигіднішу пропозицію — краще бронювати квитки напряму на сайті чи в додатку Ryanair.

Пам'ятайте, що чим ближче до дати вильоту — тим дорожче вам обійдуться квитки. Приємніші ціни також зазвичай на вівторок-середу.

Мандрівники на сайті чи в додатку також можуть придбати підписку Ryanair Prime за 79 євро на рік. Вона надає доступ до щомісячних розпродажів авіаквитків за доволі приємними цінами. Така підписка стане дуже вигідним варіантом для тих, хто часто подорожує Європою. Для тих, хто літає кілька разів на рік — зекономлені гроші тільки покриють вартість підписки. 

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, що частина аеропортів в Європі скасувала суворі вимоги щодо перевезення рідин в ручній поклажі та багажі. Така можливість з'явилась завдяки встановленим сучасним КТ-сканерам.

авіарейси подорож економія туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації