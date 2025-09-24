Як купувати найдешевші квитки Ryanair — поради туристам

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

На польотах до європейських країн можна суттєво зекономити завдяки ірландській бюджетній авіакомпанії Ryanair. Квитки на літаки лоукостера можна придбати за найприємнішими цінами, забронювавши їх заздалегідь чи скориставшись програмою лояльності Ryanair Prime.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як ще більше зекономити при купівлі авіаквитків Ryanair.

Економія на квитках Ryanair

Нині доступно багато сайтів-агрегаторів (Skyscanner, Google Flights, Momondo, kiwi.com.), які показують найвигідніші пропозиції на квитки на літак.

Сервіси вказують ціни на квитки одразу у дві сторони, що доволі зручно при плануванні бюджету вашої мандрівки. Проте ці сайти-агрегатори часто списують додаткову суму за користування ними. Обравши найвигіднішу пропозицію — краще бронювати квитки напряму на сайті чи в додатку Ryanair.

Пам'ятайте, що чим ближче до дати вильоту — тим дорожче вам обійдуться квитки. Приємніші ціни також зазвичай на вівторок-середу.

Мандрівники на сайті чи в додатку також можуть придбати підписку Ryanair Prime за 79 євро на рік. Вона надає доступ до щомісячних розпродажів авіаквитків за доволі приємними цінами. Така підписка стане дуже вигідним варіантом для тих, хто часто подорожує Європою. Для тих, хто літає кілька разів на рік — зекономлені гроші тільки покриють вартість підписки.

Що ще варто знати українцям

