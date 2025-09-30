Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Відпустка восени — як обрати відпочинок "все включено"

Відпустка восени — як обрати відпочинок "все включено"

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 07:55
Відпочинок "все включено" восени 2025 — як зекономити та що врахувати
Туристи на курорті. Фото: tripadvisor.com

Українці часто обирають відпочинок у Туреччині та Єгипті через систему "все включено" у готелях та ресторанах. Головною перевагою таких відпусток є те, що не потрібно додатково витрачатися на їжу та розваги. Попри те, що багато туроператорів пропонують вигідні ціни, можна знайти ще більш доступні пропозиції.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як обрати вигідну пропозицію відпочинку "все включено"

Кількість днів. При виборі такого відпочинку варто врахувати, що більшість туроператорів пропонує вигідні ціни саме на пропозиції тривалістю 7 днів.

Логістика. Щоб не витрачати космічну суму на літак та потяги — краще бронювати квитки якомога раніше. Експерт також нагадує про необхідність броні готелю в одному з міст, якщо вам потрібно буде через виліт залишитись на ночівлю. Намагайтеся не відкладати це питання. 

Відпустка з дитиною. Багато готелів пропонують знижки для дітей певного віку, краще уточнювати цей момент під час бронювання. Не варто забувати, що для малюка з певного віку потрібно купувати окреме місце в літаку.

Поліс. Жодна ваша поїздка за кордон не має обходитися без медичного страхування. В осінній час, коли поширені різні інфекційні хвороби, краще купувати розширені пакети.

Відгуки на готелі. У багатьох апартаментах відрізняються умови All-Inclusive і нерідко трапляються ситуації, коли вони не співпадають із очікуваннями відпочивальників. Щоб уникнути розчарувань — заздалегідь продивіться відгуки на той чи інший готель на ресурсах для мандрівників.

Знижки туроператорів. Перед бронюванням краще перевіряти пропозиції одразу кількох туроператорів. Компанії також часто пропонують так звані гарячі тури. Якщо вам не важлива дата поїздки — це чудовий варіант зекономити. Проте завжди уточнюйте, чи входить в цю суму трансфер та податки.

Ризики. Турекспертка також радить обирати готелі, політика яких передбачає повернення коштів у випадку форс-мажору.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де на Канарах зелений острів із незайманою красою та пустими пляжами. Найбільший парк курорту входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

відпочинок подорож відпустка осінь курорти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації