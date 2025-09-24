Найдивовижніші острови у світі — чим вражають туристів (фото)

Туристи катаються на катерах біля островів Фіджі. Фото: tripadvisor.com/

Після насичених буднів хочеться відпочити від метушні та наповнитися енергією, гармонію й свободою. Білосніжні пляжі, бірюзовий океан, тропічна зелень і неповторна архітектура — у світі повно неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті.

Підбіркою поділився портал Travel + Leisure.

Острів Парос у Греції

Туристи обожнюють цей острів за смачну їжу. Парос відомий своїми грибними стравами, а також нутом і морепродуктами. Острів на північному узбережжі бухти оточений мальовничими селами. На Паросі розташовано багато курортів світового класу, зокрема Parīlio, Cosme і Summer Senses, але справжня розкіш — це блискуче Егейське море, яке вражає своєю неймовірною красою.

Острів Палаван на Філіппінах

Це один з найбільших островів Філіппін. Він вражає своєю красою і відносною незабудованістю. Він полюбився туристам за коралові рифи, високі скелі та чисті пляжі з білим піском. Національний парк підземної річки Пуерто-Принцеса був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він вражає загадковими печерами й густими лісами.

Острів Балі в Індонезії

Хоча Балі відносно невеликий острів, кожний тут знайде відпочинок на свій смак — від прибережних районів Улувату та Семіньяк до величних гір та рисових полів. На острові розташовано понад 10 000 храмів зі своєю унікальною історією.

Острів Іскія в Італії

Іскія відома своїми спа-центрами — їх тут десятки. Вони побудовані навколо 100 природних гарячих джерел. Теплі мінеральні води острова славляться тисячоліттями.

Острови Фіджі

Ця група островів заслужено вважається одним з найгарніших місць у світі завдяки своїм білосніжним пляжам та багатству природи. Жителі Фіджі та його унікальна кухня демонструють унікальне поєднання індійських та китайських впливів.

