Україна
Мальдіви не в тренді — найкращі острови для подорожей у 2025 році

Мальдіви не в тренді — найкращі острови для подорожей у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:15
Найдивовижніші острови у світі — чим вражають туристів (фото)
Туристи катаються на катерах біля островів Фіджі. Фото: tripadvisor.com/
Ключові моменти Острів Іскія в Італії Острови Фіджі Острів Палаван на Філіппінах Острів Балі в Індонезії Острів Парос у Греції

Після насичених буднів хочеться відпочити від метушні та  наповнитися енергією, гармонію й свободою. Білосніжні пляжі, бірюзовий океан, тропічна зелень і неповторна архітектура — у світі повно неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті.

Підбіркою поділився портал Travel + Leisure.

Читайте також:

Острів Парос у Греції 

Туристи обожнюють цей острів за смачну їжу. Парос відомий своїми грибними стравами, а також нутом і морепродуктами. Острів на північному узбережжі бухти оточений мальовничими селами. На Паросі розташовано багато курортів світового класу, зокрема Parīlio, Cosme і Summer Senses, але справжня розкіш — це блискуче Егейське море, яке вражає своєю неймовірною красою.

Острів Палаван на Філіппінах

Це один з найбільших островів Філіппін. Він вражає своєю красою і відносною незабудованістю. Він полюбився туристам за коралові рифи, високі скелі та чисті пляжі з білим піском. Національний парк підземної річки Пуерто-Принцеса був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він вражає загадковими печерами й густими лісами.

Острів Балі в Індонезії

Хоча Балі відносно невеликий острів, кожний тут знайде відпочинок на свій смак — від прибережних районів Улувату та Семіньяк до величних гір та рисових полів. На острові розташовано понад 10 000 храмів зі своєю унікальною історією. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Islands.com (@islands_com)

Острів Іскія в Італії

Іскія відома своїми спа-центрами — їх тут десятки. Вони побудовані навколо 100 природних гарячих джерел. Теплі мінеральні води острова славляться тисячоліттями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ischia - Italy (@ischia)

Острови Фіджі

Ця група островів заслужено вважається одним з найгарніших місць у світі завдяки своїм білосніжним пляжам та багатству природи. Жителі Фіджі та його унікальна кухня демонструють унікальне поєднання індійських та китайських впливів.

Нагадаємо, раніше ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

Також ми розповідали, чому варто у жовтні запланувати відпустку в Карпатах. В цей час гори огортають мальовничі та густі тумани.

відпочинок подорож туризм острів Балі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
