Главная Путешествия Мальдивы не в тренде — лучшие острова для путешествий в 2025 году

Мальдивы не в тренде — лучшие острова для путешествий в 2025 году

Дата публикации 24 сентября 2025 18:15
Самые удивительные острова в мире — чем поражают туристов (фото)
Туристы катаются на катерах возле островов Фиджи. Фото: tripadvisor.com/
Ключевые моменты Остров Искья в Италии Острова Фиджи Остров Парос в Греции Остров Палаван на Филиппинах Остров Бали в Индонезии

После насыщенных будней хочется отдохнуть от суеты и наполниться энергией, гармонией и свободой. Белоснежные пляжи, бирюзовый океан, тропическая зелень и неповторимая архитектура — в мире полно невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Подборкой поделился портал Travel + Leisure.

Остров Парос в Греции

Туристы обожают этот остров за вкусную еду. Парос известен своими грибными блюдами, а также нутом и морепродуктами. Остров на северном побережье бухты окружен живописными деревнями. На Паросе расположено много курортов мирового класса, в частности Parīlio, Cosme и Summer Senses, но настоящая роскошь — это сверкающее Эгейское море, которое поражает своей невероятной красотой.

Остров Палаван на Филиппинах

Это один из самых больших островов Филиппин. Он поражает своей красотой и относительной незастроенностью. Он полюбился туристам за коралловые рифы, высокие скалы и чистые пляжи с белым песком. Национальный парк подземной реки Пуэрто-Принцеса был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он поражает загадочными пещерами и густыми лесами.

Остров Бали в Индонезии

Хотя Бали относительно небольшой остров, каждый здесь найдет отдых на свой вкус — от прибрежных районов Улувату и Семиньяк до величественных гор и рисовых полей. На острове расположено более 10 000 храмов со своей уникальной историей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Islands.com (@islands_com)

Остров Искья в Италии

Искья известна своими спа-центрами — их здесь десятки. Они построены вокруг 100 природных горячих источников. Теплые минеральные воды острова славятся тысячелетиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ischia - Italy (@ischia)

Острова Фиджи

Эта группа островов заслуженно считается одним из самых красивых мест в мире благодаря своим белоснежным пляжам и богатству природы. Жители Фиджи и его уникальная кухня демонстрируют уникальное сочетание индийских и китайских влияний.

отдых путешествие туризм остров Бали
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
