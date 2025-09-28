Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Головна Мандри Гори чи море — скільки коштує All inclusive у Грузії та Єгипті

Гори чи море — скільки коштує All inclusive у Грузії та Єгипті

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 09:15
Скільки коштує відпочинок "все включено" в Єгипті та Грузії восени 2025 року — ціни для родин та пар
Пара насолоджується відпусткою. Фото: freepik.com

Попри те, що в Україну вже прийшла справжня осінь, в Грузії та Єгипті в жовтні доволі тепла погода, і ці країни можуть стати відмінним варіантом для тих, хто йде у відпустку. Грузія вражає своїм колоритом, горами та нереально смачною кухнею, а Єгипет приваблює тисячі туристів своїм теплим морем.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з'ясувала, скільки вартуватиме українцям відпустка в Грузії та Єгипті восени 2025 року. 

Реклама
Читайте також:

Відпустка в Грузії

В Грузії кожен зможе знайти відпочинок до душі — і позасмагати на морському узбережжі, і підкорити неймовірні вершини гір, чи то насолодитися місцевими й зовсім недорогими стравами.

Хоча готелі країни не пропонують звичного "все включено", в Грузії доволі доступний відпочинок. Зокрема, 7 ночей у 4-5 зіркових готелях двом дорослим коштуватиме близько 16-20 тисяч гривень.

"Щодо можливості відпочинку з дітьми в Грузії, потрібно уточнювати у туроператора або безпосередньо подзвонити у готель, в якому хочете зупинитися", — поділилась туроператорка Тетяна Іващук. 

Відпустка "всю включено" в Єгипті

Єгипет вражає туристів Червоним морем з кораловими рифами й різноманіттям підводного світу. Це рай для фанатів дайвінгу та снорклінгу. В жовтні тут сонячна та тепла погода, можна купатись.

Багато готелів в країні пропонують відпочинок "все включено", коли у вартість відпочинку входить проживання в готелі, харчування та розваги. 

Відпустка тут обійдеться в середньому від 18 тисяч гривень за 7 ночей на одну людину. Для родин з дітьми така відпустка в середньому коштуватиме орієнтовно від 46-60 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, чому варто у жовтні запланувати відпустку в Карпатах. В цей час гори огортають мальовничі та густі тумани.

Також ми писали про найтепліші острови на Канарах. У вересні-листопаді тут стає не так спекотно, тож саме осіння пора — ідеальний час не лише покупатись і позасмагати, а й дослідити природу й архітектуру.

відпочинок подорож Грузія Єгипет відпустка туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації