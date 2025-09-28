Скільки коштує відпочинок "все включено" в Єгипті та Грузії восени 2025 року — ціни для родин та пар

Пара насолоджується відпусткою. Фото: freepik.com

Попри те, що в Україну вже прийшла справжня осінь, в Грузії та Єгипті в жовтні доволі тепла погода, і ці країни можуть стати відмінним варіантом для тих, хто йде у відпустку. Грузія вражає своїм колоритом, горами та нереально смачною кухнею, а Єгипет приваблює тисячі туристів своїм теплим морем.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з'ясувала, скільки вартуватиме українцям відпустка в Грузії та Єгипті восени 2025 року.

Відпустка в Грузії

В Грузії кожен зможе знайти відпочинок до душі — і позасмагати на морському узбережжі, і підкорити неймовірні вершини гір, чи то насолодитися місцевими й зовсім недорогими стравами.

Хоча готелі країни не пропонують звичного "все включено", в Грузії доволі доступний відпочинок. Зокрема, 7 ночей у 4-5 зіркових готелях двом дорослим коштуватиме близько 16-20 тисяч гривень.

"Щодо можливості відпочинку з дітьми в Грузії, потрібно уточнювати у туроператора або безпосередньо подзвонити у готель, в якому хочете зупинитися", — поділилась туроператорка Тетяна Іващук.

Відпустка "всю включено" в Єгипті

Єгипет вражає туристів Червоним морем з кораловими рифами й різноманіттям підводного світу. Це рай для фанатів дайвінгу та снорклінгу. В жовтні тут сонячна та тепла погода, можна купатись.

Багато готелів в країні пропонують відпочинок "все включено", коли у вартість відпочинку входить проживання в готелі, харчування та розваги.

Відпустка тут обійдеться в середньому від 18 тисяч гривень за 7 ночей на одну людину. Для родин з дітьми така відпустка в середньому коштуватиме орієнтовно від 46-60 тисяч гривень.

