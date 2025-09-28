Сколько стоит отдых "все включено" в Египте и Грузии осенью 2025 года — цены для семей и пар

Пара наслаждается отпуском. Фото: freepik.com

Несмотря на то, что в Украину уже пришла настоящая осень, в Грузии и Египте в октябре довольно теплая погода, и эти страны могут стать отличным вариантом для тех, кто идет в отпуск. Грузия поражает своим колоритом, горами и нереально вкусной кухней, а Египет привлекает тысячи туристов своим теплым морем.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Грузии и Египте осенью 2025 года.

Отпуск в Грузии

В Грузии каждый сможет найти отдых по душе — и позагорать на морском побережье, и покорить невероятные вершины гор, или насладиться местными и совсем недорогими блюдами.

Хотя отели страны не предлагают привычного "все включено", в Грузии довольно доступный отдых. В частности, 7 ночей в 4-5 звездных отелях двум взрослым будет стоить около 16-20 тысяч гривен.

"О возможности отдыха с детьми в Грузии, нужно уточнять у туроператора или непосредственно позвонить в отель, в котором хотите остановиться", — поделилась туроператор Татьяна Иващук.

Отпуск "все включено" в Египте

Египет поражает туристов Красным морем с коралловыми рифами и многообразием подводного мира. Это рай для фанатов дайвинга и снорклинга. В октябре здесь солнечная и теплая погода, можно купаться.

Многие отели в стране предлагают отдых "все включено", когда в стоимость отдыха входит проживание в отеле, питание и развлечения.

Отпуск здесь обойдется в среднем от 18 тысяч гривен за 7 ночей на одного человека. Для семей с детьми такой отпуск в среднем будет стоить ориентировочно от 46-60 тысяч гривен.

