Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Горы или море — сколько стоит All inclusive в Грузии и Египте

Горы или море — сколько стоит All inclusive в Грузии и Египте

ru
Дата публикации 28 сентября 2025 09:15
Сколько стоит отдых "все включено" в Египте и Грузии осенью 2025 года — цены для семей и пар
Пара наслаждается отпуском. Фото: freepik.com

Несмотря на то, что в Украину уже пришла настоящая осень, в Грузии и Египте в октябре довольно теплая погода, и эти страны могут стать отличным вариантом для тех, кто идет в отпуск. Грузия поражает своим колоритом, горами и нереально вкусной кухней, а Египет привлекает тысячи туристов своим теплым морем.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Грузии и Египте осенью 2025 года.

Читайте также:

Отпуск в Грузии

В Грузии каждый сможет найти отдых по душе  и позагорать на морском побережье, и покорить невероятные вершины гор, или насладиться местными и совсем недорогими блюдами.

Хотя отели страны не предлагают привычного "все включено", в Грузии довольно доступный отдых. В частности, 7 ночей в 4-5 звездных отелях двум взрослым будет стоить около 16-20 тысяч гривен.

"О возможности отдыха с детьми в Грузии, нужно уточнять у туроператора или непосредственно позвонить в отель, в котором хотите остановиться", — поделилась туроператор Татьяна Иващук.

Отпуск "все включено" в Египте

Египет поражает туристов Красным морем с коралловыми рифами и многообразием подводного мира. Это рай для фанатов дайвинга и снорклинга. В октябре здесь солнечная и теплая погода, можно купаться.

Многие отели в стране предлагают отдых "все включено", когда в стоимость отдыха входит проживание в отеле, питание и развлечения.

Отпуск здесь обойдется в среднем от 18 тысяч гривен за 7 ночей на одного человека. Для семей с детьми такой отпуск в среднем будет стоить ориентировочно от 46-60 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

Также мы писали о самых теплых островах на Канарах. В сентябре-ноябре здесь становится не так жарко, поэтому именно осенняя пора — идеальное время не только искупаться и позагорать, но и исследовать природу и архитектуру.

отдых путешествие Грузия Египет отпуск туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
