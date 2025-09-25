Видео
Главная Путешествия Туристам запретили свадьбу в сердце Европы — с чем связано

Туристам запретили свадьбу в сердце Европы — с чем связано

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 20:12
Бракосочетание в Европе — почему одна из стран ввела ограничения для туристов
Новобрачные радуются жизни. Фото: freepik.com

Местные власти столицы Дании Копенгагена ввели серьезные ограничения для путешественников из-за спроса на свадебные церемонии. В прошлом году в популярном европейском городе поженились тысячи пар. Местные жители возмущены тем, что не могут себе зарезервировать место на церемонию, несмотря на то, что исправно платят налоги.

Об этом пишет Daily Express.

Свадебные церемонии в Копенгагене

Отмечается, что в прошлом году мэрия Копенгагена провела около 8 000 свадебных церемоний, более половины из них — для иностранцев.

Этот популярный город стал "европейским Лас-Вегасом" из-за либерального законодательства. Здесь для церемонии необходимы только действующая виза и паспорт. Для пар смешанной национальности и однополых пар — это идеальный вариант жениться без строгих бюрократических требований и запретов. Кроме того, это можно сделать всего за 2 дня — в один подать документы, в другой — расписаться.

Однако местным жителям не нравится такой спрос на свадьбы. Они возмущены тем, что исправно платят налоги в местный бюджет, однако лишены возможности зарегистрировать брак.

В ответ на жалобы, с октября 40% свадеб в Копенгагене будут зарезервированы для жителей города.

Напомним, ранее мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

Также мы рассказывали о самых теплых островах на Канарах. В сентябре-ноябре здесь становится не так жарко, поэтому осень — идеальное время не только искупаться и позагорать, но и исследовать природу и архитектуру.

