Где провести отпуск осенью — самые теплые острова на Канарах

Где провести отпуск осенью — самые теплые острова на Канарах

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:12
Где отдохнуть на Канарах осенью - острова с самым теплым климатом (фото)
Туристки загорают на пляже. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Тенерифе Фуэртевентура Лансароте

Испанский архипелаг Канарских островов расположен ближе к Африке, чем к Европе, и поэтому здесь довольно тепло даже осенью. Субтропический климат и множество пляжей ежегодно манят десятки тысяч туристов. С сентября по ноябрь здесь уже не так жарко, как летом, поэтому это идеальное время не только отдохнуть на пляже, но и исследовать острова.

О том, где теплее всего на Канарах осенью, пишет The culture trip.

Читайте также:

Тенерифе

Это самый большой и самый населенный остров из всех Канарских островов. С сентября по октябрь здесь температура достигает +24...+28 °С. Осенью остров купается в ласковых солнечных лучах и тепле уже без сильной жары. Это идеальное время, чтобы открыть для себя красоту Тенерифе. Чтобы получить максимум удовольствия от путешествия, отправляйтесь вглубь острова. Вдали от прекрасного побережья расположены пышные массивы, волнистые ущелья и невероятные долины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oyeleke (@mix.visuals)

Фуэртевентура

Пустыня и песчаные дюны в центральной части острова, стали визитной карточкой острова — вы даже можете проехать здесь на авто. Во время отпуска на острове обязательно попробуйте маджореро — местный сыр, изготовленный из козьего молока. Здесь немного прохладнее, чем на Тенерифе. С сентября по октябрь здесь температура составляет +22...+25 °С.

Лансароте

Этот остров известен своими вечеринками, однако не стоит ограничивать отдых только танцами и коктейлями. Посетите тоннель Атлантиды — самый большой подводный вулканический тоннель в мире, который образовался в результате извержения вулкана на острове около 20 000 лет назад. Горы на севере Лансароте — великолепное место, откуда можно полюбоваться сюрреалистическим ландшафтом, образовавшимся в результате извержения вулкана. В сентябре здесь средний температурный показатель достигает +28 °С, а в ноябре - +23 °С.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

отдых отпуск Испания Канарские острова туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
