Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Головна Мандри Де провести відпустку восени — найтепліші острови на Канарах

Де провести відпустку восени — найтепліші острови на Канарах

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:12
Де відпочити на Канарах восени — острови з найтеплішим кліматом (фото)
Туристки засмагають на пляжі. Фото: freepik.com
Ключові моменти Тенерифе Фуертевентура Лансароте

Іспанський архіпелаг Канарських островів розташований ближче до Африки, ніж до Європи, і тому тут доволі тепло навіть восени. Субтропічний клімат та безліч пляжів щороку манять десятки тисяч туристів. З вересня по листопад тут вже не так спекотно, як влітку, тому це ідеальний час не лише відпочити на пляжі, а й дослідити острови.

Про те, де найтепліше на Канарах восени пише The culture trip.

Читайте також:

Тенерифе

Це найбільший і найнаселеніший острів з усіх Канарських островів. З вересня по жовтень тут температура сягає +24...+28 °С. Восени острів купається в лагідних сонячних променях і теплі вже без сильної спеки. Це ідеальний час, щоб відкрити для себе красу Тенерифе. Щоб отримати максимум задоволення від подорожі, вирушайте вглиб острова. Вдалині від прекрасного узбережжя розташовані пишні масиви, хвилясті ущелини та неймовірні долини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oyeleke (@mix.visuals)

Фуертевентура

Пустеля та піщані дюни в центральній частині острова, стали візитівкою острова — ви навіть можете проїхати тут на авто. Під час відпустки на острові обов'язково скуштуйте маджореро — місцевий сир, виготовлений з козячого молока. Тут трохи прохолодніше, ніж на Тенерифе. З вересня по жовтень тут температура становить +22...+25 °С.

Лансароте

Цей острів відомий своїми вечірками, проте не варто обмежувати відпочинок лише танцями та коктейлями. Відвідайте тунель Атлантиди — найбільший підводний вулканічний тунель у світі, який утворився в результаті виверження вулкана на острові близько 20 000 років тому. Гори на півночі Лансароте — чудове місце, звідки можна помилуватися сюрреалістичним ландшафтом, що утворився в результаті виверження вулкана. У вересні тут середній температурний показник сягає +28 °С, а у листопаді — +23 °С.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

відпочинок відпустка Іспанія Канарські острови туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
