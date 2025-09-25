Одруження в Європі — чому одна з країн запровадила обмеження для туристів

Наречені радіють життю. Фото: freepik.com

Місцева влада столиці Данії Копенгагена застосувала серйозні обмеження для мандрівників через попит на весільні церемонії. Минулого року в популярному європейському місті одружили тисячі пар. Місцеві жителі обурені тим, що не можуть собі зарезервувати місце на церемонію попри те, що справно платять податки.

Про це пише Daily Express.

Весільні церемонії в Копенгагені

Зазначається, що минулого року мерія Копенгагена провела близько 8 000 весільних церемоній, більше як половину з них — для іноземців.

Це популярне місто стало "європейським Лас-Вегасом" через ліберальне законодавство. Тут для церемонії необхідні лише чинна віза та паспорт. Для пар змішаної національності та одностатевих пар — це ідеальний варіант одружитися без суворих бюрократичних вимог та заборон. Окрім того, це можна зробити лише за 2 дні — в один подати документи, в інший — розписатися.

Проте місцевим жителям не подобається такий попит на весілля. Вони обурені через те, що справно платять податки в місцевий бюджет, при цьому позбавлені можливості зареєструвати шлюб.

У відповідь на скарги місцевих жителів, з жовтня 40% весіль у Копенгагені будуть зарезервовані для мешканців міста.

