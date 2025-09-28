Найзеленіший острів Канар (фото)

Незаймана краса і майже пусті пляжі — найзеленіший острів Канар
Ла Гомера — третій за розміром острів Канарських островів, до якого можна швидко дістатися літаком або поромом з Тенерифе. Саме його вважають найзеленішим з усіх, адже близько 11% його території займає густий лавровий ліс. Цей острів нічим не поступається за красою сусіднім та популярним островам.
Про це пише The Sun.
Чим унікальний острів Ла Гомера
Ла Гомера відомий як найзеленіший острів Канар, проте його лавровий ліс прихований у самому серці курорту — національному парку Гарахонай, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його краще відвідувати разом з екскурсоводом, щоб не заблукати в хащах. Також обов'язково запишіться на морську прогулянку катерами, щоб поспостерігати за дельфінами та китами.
Туристи обожнюють цей острів за чорні піщані пляжі, захоплюючі краєвиди та сонячну погоду. Одним з популярних пляжів є Плайя-де-Сантьяго. Тут спокійні хвилі та небагато туристів.
Ціни на популярних островах Канар Тенерифе та Гран-Канарія "кусючі", в той час, як на Ла Гомері дуже демократична цінова політика. Зокрема, обід тут обійдеться вам у 10–15 євро, а келих пива — приблизно в 3 євро. Всім туристам варто спробувати "альмогроте" — пасту з твердого сиру, перцю, оливкової олії та часнику.
