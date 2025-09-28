Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Незаймана краса і майже пусті пляжі — найзеленіший острів Канар

Незаймана краса і майже пусті пляжі — найзеленіший острів Канар

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:32
Найзеленіший острів Канар (фото)
Острів Ла Гомера. Фото: tripadvisor.com

Ла Гомера — третій за розміром острів Канарських островів, до якого можна швидко дістатися літаком або поромом з Тенерифе. Саме його вважають найзеленішим з усіх, адже близько 11% його території займає густий лавровий ліс. Цей острів нічим не поступається за красою сусіднім та популярним островам.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний острів Ла Гомера

Ла Гомера відомий як найзеленіший острів Канар, проте його лавровий ліс прихований у самому серці курорту — національному парку Гарахонай, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його краще відвідувати разом з екскурсоводом, щоб не заблукати в хащах. Також обов'язково запишіться на морську прогулянку катерами, щоб поспостерігати за дельфінами та китами.

Туристи обожнюють цей острів за чорні піщані пляжі, захоплюючі краєвиди та сонячну погоду. Одним з популярних пляжів є Плайя-де-Сантьяго. Тут спокійні хвилі та небагато туристів.

Ціни на популярних островах Канар Тенерифе та Гран-Канарія "кусючі", в той час, як на Ла Гомері дуже демократична цінова політика. Зокрема, обід тут обійдеться вам у 10–15 євро, а келих пива — приблизно в 3 євро. Всім туристам варто спробувати "альмогроте" — пасту з твердого сиру, перцю, оливкової олії та часнику.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

подорож Канарські острови зелень туризм острів
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації