Найзеленіший острів Канар (фото)

Острів Ла Гомера. Фото: tripadvisor.com

Ла Гомера — третій за розміром острів Канарських островів, до якого можна швидко дістатися літаком або поромом з Тенерифе. Саме його вважають найзеленішим з усіх, адже близько 11% його території займає густий лавровий ліс. Цей острів нічим не поступається за красою сусіднім та популярним островам.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Чим унікальний острів Ла Гомера

Ла Гомера відомий як найзеленіший острів Канар, проте його лавровий ліс прихований у самому серці курорту — національному парку Гарахонай, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його краще відвідувати разом з екскурсоводом, щоб не заблукати в хащах. Також обов'язково запишіться на морську прогулянку катерами, щоб поспостерігати за дельфінами та китами.

Туристи обожнюють цей острів за чорні піщані пляжі, захоплюючі краєвиди та сонячну погоду. Одним з популярних пляжів є Плайя-де-Сантьяго. Тут спокійні хвилі та небагато туристів.

Ціни на популярних островах Канар Тенерифе та Гран-Канарія "кусючі", в той час, як на Ла Гомері дуже демократична цінова політика. Зокрема, обід тут обійдеться вам у 10–15 євро, а келих пива — приблизно в 3 євро. Всім туристам варто спробувати "альмогроте" — пасту з твердого сиру, перцю, оливкової олії та часнику.

Нагадаємо, раніше ми ділилися підбіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.