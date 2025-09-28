Самый зеленый остров Канар (фото)

Остров Ла Гомера. Фото: tripadvisor.com

Ла Гомера — третий по размеру остров Канарских островов, до которого можно быстро добраться самолетом или паромом с Тенерифе. Именно его считают самым зеленым из всех, ведь около 11% его территории занимает густой лавровый лес. Этот остров ничем не уступает по красоте соседним и популярным островам.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Чем уникален остров Ла Гомера

Ла Гомера известен как самый зеленый остров Канар, однако его лавровый лес скрыт в самом сердце курорта — национальном парке Гарахонай, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его лучше посещать вместе с экскурсоводом, чтобы не заблудиться в чащах. Также обязательно запишитесь на морскую прогулку на катерах, чтобы понаблюдать за дельфинами и китами.

Туристы обожают этот остров за черные песчаные пляжи, захватывающие виды и солнечную погоду. Одним из популярных пляжей является Плайя-де-Сантьяго. Здесь спокойные волны и немного туристов.

Цены на популярных островах Канар Тенерифе и Гран-Канария "кусачие", в то время, как на Ла Гомери очень демократичная ценовая политика. В частности, обед здесь обойдется вам в 10-15 евро, а бокал пива — примерно в 3 евро. Всем туристам стоит попробовать "альмогроте" — пасту из твердого сыра, перца, оливкового масла и чеснока.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.