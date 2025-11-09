Видео
Главная Путешествия Бюджетный отпуск в Португалии — на когда бронировать поездку

Дата публикации 9 ноября 2025 09:15
обновлено: 07:18
Когда в Португалии самые низкие цены для туристов — месяцы и погода
Пейзажи Португалии. Фото: tripadvisor.com

В Португалии проводится много традиционных праздников, роскошных гастрономических фестивалей, концертов под открытым небом и многих других интересных событий. Однако не обязательно тратить все сбережения на отдых, ведь в низкий сезон на курорте можно прекрасно восстановить силы по умеренным ценам.

Об этом пишет Lonely Planet.

Если вы хотите избежать толпы и насладиться самыми низкими ценами на проживание, планируйте свою поездку на низкий сезон, который длится с ноября по март.

Однако будьте готовы к изменениям погоды — сезон дождей в стране длится с октября по апрель, а температура воздуха опускается до нуля. Однако на юге много солнца, поэтому это отличный сезон для прогулок по скалам в Алгарви.

Если вы остановитесь на побережье в ноябре, то сможете наслаждаться прекрасными видами на море. Прихватите с собой легкую куртку для прохладных вечеров и на случай неожиданного дождя. Длинные ночи и прохладные дни не могут омрачить рождественское настроение в декабре, с рождественскими ярмарками, жареными каштанами и ярко украшенными площадями.

Февраль - один из самых спокойных месяцев для иностранных туристов, на этот период можно даже не бронировать заранее жилье. На побережье довольно прохладно, однако здесь мягкая зима. На севере может выпадать много осадков, но вы даже можете покататься на лыжах на единственном горнолыжном курорте Португалии Estância de Esqui da Serra da Estrela.

