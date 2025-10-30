Отдых зимой 2026 — малоизвестный курорт Кабо-Верде, не хуже Канар

Кабо-Верде в Африке. Фото: tripadvisor.com

С наступлением осени и переводом часов на зимнее время украинцы мечтают о жарком солнце. Хотя отпуск в декабре-феврале часто ассоциируется с дальними перелетами в экзотические страны, есть новое популярное место, которое только набирает популярность. Оно расположено на берегах Атлантического океана.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Новый популярный курорт за пределами Европы

Речь идет об островах Кабо-Верде в Африке. Недавно популярный европейский лоукостер easyjet запустил рейсы к этому невероятному курорту.

Главным преимуществом островов является прекрасная погода. Несмотря на то, что январь является самым холодным месяцем на Кабо-Верде, зимой днем температура здесь достигает 27 °C, а солнце светит от шести до восьми часов. В испанском Тенерифе, к примеру, в этот период температура колеблется от 17 до 22 °C, а солнце светит около шести часов.

Отдыхающие могут здесь насладиться разнообразными видами активного отдыха — виндсерфингом, отправиться на экскурсию на лодке, чтобы увидеть акул, или посетить заброшенную соляную шахту Педра-Луме, расположенную в потухшем вулкане. На островах также можно расслабиться в омолаживающих грязевых ваннах и поплавать в соленых бассейнах, которые делают кожу невероятно гладкой.

Ранее мы рассказывали об удивительном райском уголке — острове Мон-Сен-Мишель, расположенном между Нормандией и Бретанью во Франции. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.