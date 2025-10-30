Отдых зимой 2026 — малоизвестный курорт Кабо-Верде, не хуже Канар

Больше солнца зимой — туристы открыли новые "Канары"
С наступлением осени и переводом часов на зимнее время украинцы мечтают о жарком солнце. Хотя отпуск в декабре-феврале часто ассоциируется с дальними перелетами в экзотические страны, есть новое популярное место, которое только набирает популярность. Оно расположено на берегах Атлантического океана.
Об этом пишет Daily Express.
Новый популярный курорт за пределами Европы
Речь идет об островах Кабо-Верде в Африке. Недавно популярный европейский лоукостер easyjet запустил рейсы к этому невероятному курорту.
Главным преимуществом островов является прекрасная погода. Несмотря на то, что январь является самым холодным месяцем на Кабо-Верде, зимой днем температура здесь достигает 27 °C, а солнце светит от шести до восьми часов. В испанском Тенерифе, к примеру, в этот период температура колеблется от 17 до 22 °C, а солнце светит около шести часов.
Отдыхающие могут здесь насладиться разнообразными видами активного отдыха — виндсерфингом, отправиться на экскурсию на лодке, чтобы увидеть акул, или посетить заброшенную соляную шахту Педра-Луме, расположенную в потухшем вулкане. На островах также можно расслабиться в омолаживающих грязевых ваннах и поплавать в соленых бассейнах, которые делают кожу невероятно гладкой.
