Туристы нашли остров, который будто сошел со страниц сказки

Туристы нашли остров, который будто сошел со страниц сказки

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 10:12
Где отдохнуть во Франции осенью - сказочный остров со старинным аббатством (фото)
Аббатство Мон-Сен-Мишель. Фото: tripadvisor.com

Между Нормандией и Бретанью во Франции расположен волшебный остров, который напоминает сказочную страну. На его вершине стоит старинное аббатство, а к вершине холмов ведут извилистые мощеные улочки, вдоль которых раскинулись бутики и кафе. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Чем уникален остров Мон-Сен-Мишель

Отмечается, что остров окружен толстыми неприступными стенами, которые превращают этот волшебный остров в крепость. Здесь проживает всего 29 жителей, однако ежегодно сюда съезжаются миллионы туристов.

Этот удивительный райский уголок Мон-Сен-Мишель — старинный город, который, по легенде, был построен по указанию архангела Михаила, явившегося епископу в 708 году. Архангел приказал епископу Авранша построить церковь на вершине скалистого острова.

Аббатство и остров пережили две осады во время Столетней войны и стали историческим памятником в 1874 году. В 1978 году остров был внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

В Мон-Сен-Мишель наблюдаются одни из самых высоких приливов в Европе, а в летние месяцы здесь можно увидеть дельфинов, играющих в водах.

Соляные болота вокруг острова часто используют для выращивания овец и ягнят. Ягнята здесь являются местным деликатесом, который подают в роскошных ресторанах.

Напомним, ранее мы рассказывали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Также мы писали, как не стать жертвой аферистов в Египте. Туристы должны постоянно быть в состоянии повышенной готовности к карманным кражам, мошенничеству, завышению цен и домогательствам.

