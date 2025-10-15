Видео
Україна
Самый высокий в Европе — в Италии открыли мост для экстремалов

Самый высокий в Европе — в Италии открыли мост для экстремалов

Дата публикации 15 октября 2025 18:12
Понте Тибетано — чем уникален самый высокий пешеходный мост в Италии
Тибетский мост в Италии. Фото: pontetibetano.net

Самый высокий пешеходный мост Европы высотой 175 метров соединил два живописных итальянских поселка. Он называется Тибетский мост (Понте Тибетано) и расположен посреди леса, откуда открываются невероятные виды на долину реки Виги. Однако прогулка по новому пешеходному маршруту точно не подойдет для слабонервных людей.

Об этом пишет Daily Express.

Новый мост в Италии

Отмечается, что новый мост соединил средневековые поселки Селлано и Монтесанто, расположенные на берегу реки Виги. Его длина составляет 600 метров, а переход через мост занимает примерно 30-45 минут.

Однако тем, кто боится высоты, следует быть осторожными. Хотя с моста открываются великолепные виды на окружающие итальянские холмы, по нему не стоит гулять слабонервным людям. Его наклон составляет 68 метров, а между соединительными планками есть промежутки, которые открывают вид снизу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Umbria (@umbria_italy)

Тибетский мост открыт для туристов с июня по ноябрь, входной билет стоит 12 евро. Тот кто планирует перейти мост — должен быть в специальной обуви, иначе персонал может право отказать.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
