Понте Тибетано — чем уникален самый высокий пешеходный мост в Италии

Самый высокий в Европе — в Италии открыли мост для экстремалов
Самый высокий пешеходный мост Европы высотой 175 метров соединил два живописных итальянских поселка. Он называется Тибетский мост (Понте Тибетано) и расположен посреди леса, откуда открываются невероятные виды на долину реки Виги. Однако прогулка по новому пешеходному маршруту точно не подойдет для слабонервных людей.
Новый мост в Италии
Отмечается, что новый мост соединил средневековые поселки Селлано и Монтесанто, расположенные на берегу реки Виги. Его длина составляет 600 метров, а переход через мост занимает примерно 30-45 минут.
Однако тем, кто боится высоты, следует быть осторожными. Хотя с моста открываются великолепные виды на окружающие итальянские холмы, по нему не стоит гулять слабонервным людям. Его наклон составляет 68 метров, а между соединительными планками есть промежутки, которые открывают вид снизу.
Тибетский мост открыт для туристов с июня по ноябрь, входной билет стоит 12 евро. Тот кто планирует перейти мост — должен быть в специальной обуви, иначе персонал может право отказать.
