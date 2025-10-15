Понте Тибетано — чем уникален самый высокий пешеходный мост в Италии

Тибетский мост в Италии. Фото: pontetibetano.net

Самый высокий пешеходный мост Европы высотой 175 метров соединил два живописных итальянских поселка. Он называется Тибетский мост (Понте Тибетано) и расположен посреди леса, откуда открываются невероятные виды на долину реки Виги. Однако прогулка по новому пешеходному маршруту точно не подойдет для слабонервных людей.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Новый мост в Италии

Отмечается, что новый мост соединил средневековые поселки Селлано и Монтесанто, расположенные на берегу реки Виги. Его длина составляет 600 метров, а переход через мост занимает примерно 30-45 минут.

Однако тем, кто боится высоты, следует быть осторожными. Хотя с моста открываются великолепные виды на окружающие итальянские холмы, по нему не стоит гулять слабонервным людям. Его наклон составляет 68 метров, а между соединительными планками есть промежутки, которые открывают вид снизу.

Тибетский мост открыт для туристов с июня по ноябрь, входной билет стоит 12 евро. Тот кто планирует перейти мост — должен быть в специальной обуви, иначе персонал может право отказать.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.