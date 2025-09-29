Где недорого отдохнуть в Европе - курорт на берегу Атлантического океана

Пейзажи Алгарве. Фото: tripadvisor.com

Осень не время откладывать свои мечты об идеальном отпуске — в эту пору сильная жара уже спадает, а туристов на популярных курортных направлениях заметно меньше. Туристка поделилась живописной локацией в Европе у океана, которая станет идеальным вариантом для тех, кто обожает серфинг. На этом курорте также довольно доступные цены на апартаменты.

Маленький рай среди Европы показала тревел-блогер sofia.rist в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Чем уникален курорт Алгарве в Португалии

Европейский курорт Алгарве находится на южном побережье Португалии. В октябре здесь сохраняется довольно солнечная погода и теплое море, однако туристов уже в разы меньше. Побережье Алгарве с пляжами с белоснежным песком простирается вдоль голубых вод Атлантического океана.

Туристка рассказала, что этот курорт поражает высокими волнами. Алгарве — лучшее место для серфинга в Европе, поэтому чтобы овладеть доской, теперь не надо лететь через полмира в Австралию.

В Алгарве также много видовых площадок и спусков, откуда можно наслаждаться невероятной красотой природы и пляжей. Перед полетом — обязательно удалите все лишнее на телефоне и освободите память — сказочные пейзажи не дадут вам выпустить камеру из рук.

Цены в отелях Алгарве в Португалии в Португалии

По сравнению с другими европейскими странами — отдых в Португалии довольно доступен. В частности, проживание в отеле 6 ночей за одного человека вам обойдется в среднем 15 000-20 000 гривен, за двоих —до 25 000-27 000 гривен.

Цены на отели в Алгарве на одного человека. Фото: скриншот

Цены на отели в Алгарве на двух человек. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, во сколько обойдется отдых по системе all inclusive в Турции осенью 2025 года. Мы рассказывали, чем особенные курорты в этой стране.