Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Не Албания — страна в Европе, где можно недорого отдохнуть осенью

Не Албания — страна в Европе, где можно недорого отдохнуть осенью

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 18:12
Где недорого отдохнуть в Европе - курорт на берегу Атлантического океана
Пейзажи Алгарве. Фото: tripadvisor.com

Осень не время откладывать свои мечты об идеальном отпуске — в эту пору сильная жара уже спадает, а туристов на популярных курортных направлениях заметно меньше. Туристка поделилась живописной локацией в Европе у океана, которая станет идеальным вариантом для тех, кто обожает серфинг. На этом курорте также довольно доступные цены на апартаменты.

Маленький рай среди Европы показала тревел-блогер sofia.rist в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Чем уникален курорт Алгарве в Португалии

Европейский курорт Алгарве находится на южном побережье Португалии. В октябре здесь сохраняется довольно солнечная погода и теплое море, однако туристов уже в разы меньше. Побережье Алгарве с пляжами с белоснежным песком простирается вдоль голубых вод Атлантического океана.

Туристка рассказала, что этот курорт поражает высокими волнами. Алгарве — лучшее место для серфинга в Европе, поэтому чтобы овладеть доской, теперь не надо лететь через полмира в Австралию.

В Алгарве также много видовых площадок и спусков, откуда можно наслаждаться невероятной красотой природы и пляжей. Перед полетом — обязательно удалите все лишнее на телефоне и освободите память — сказочные пейзажи не дадут вам выпустить камеру из рук.

Цены в отелях Алгарве в Португалии в Португалии

По сравнению с другими европейскими странами — отдых в Португалии довольно доступен. В частности, проживание в отеле 6 ночей за одного человека вам обойдется в среднем 15 000-20 000 гривен, за двоих  —до 25 000-27 000 гривен.

Бюджетний відпочинок біля океану – куди поїхати восени - фото 1
Цены на отели в Алгарве на одного человека. Фото: скриншот
Бюджетний відпочинок біля океану – куди поїхати восени - фото 2
Цены на отели в Алгарве на двух человек. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, во сколько обойдется отдых по системе all inclusive в Турции осенью 2025 года. Мы рассказывали, чем особенные курорты в этой стране.

отдых Португалия осень курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации