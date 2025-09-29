Где недорого отдохнуть в Европе - курорт на берегу Атлантического океана

Не Албания — страна в Европе, где можно недорого отдохнуть осенью
Осень не время откладывать свои мечты об идеальном отпуске — в эту пору сильная жара уже спадает, а туристов на популярных курортных направлениях заметно меньше. Туристка поделилась живописной локацией в Европе у океана, которая станет идеальным вариантом для тех, кто обожает серфинг. На этом курорте также довольно доступные цены на апартаменты.
Маленький рай среди Европы показала тревел-блогер sofia.rist в TikTok.
Чем уникален курорт Алгарве в Португалии
Европейский курорт Алгарве находится на южном побережье Португалии. В октябре здесь сохраняется довольно солнечная погода и теплое море, однако туристов уже в разы меньше. Побережье Алгарве с пляжами с белоснежным песком простирается вдоль голубых вод Атлантического океана.
Туристка рассказала, что этот курорт поражает высокими волнами. Алгарве — лучшее место для серфинга в Европе, поэтому чтобы овладеть доской, теперь не надо лететь через полмира в Австралию.
В Алгарве также много видовых площадок и спусков, откуда можно наслаждаться невероятной красотой природы и пляжей. Перед полетом — обязательно удалите все лишнее на телефоне и освободите память — сказочные пейзажи не дадут вам выпустить камеру из рук.
Цены в отелях Алгарве в Португалии в Португалии
По сравнению с другими европейскими странами — отдых в Португалии довольно доступен. В частности, проживание в отеле 6 ночей за одного человека вам обойдется в среднем 15 000-20 000 гривен, за двоих —до 25 000-27 000 гривен.
