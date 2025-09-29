Де недорого відпочити в Європі — курорт на березі Атлантичного океану

Краєвиди Алгарве. Фото: tripadvisor.com

Осінь не час відкладати свої мрії про ідеальну відпустку — в цю пору сильна спека вже спадає, а туристів на популярних курортних напрямках помітно меншає. Туристка поділилася мальовничою локацією у Європі біля океану, яка стане ідеальним варіантом для тих, хто обожнює серфінг. На цьому курорті також доволі доступні ціни на апартаменти.

Маленький рай серед Європи показала тревел-блогерка sofia.rist в TikTok.

Чим унікальний курорт Алгарве в Португалії

Європейський курорт Алгарве знаходиться на південному узбережжі Португалії. У жовтні тут зберігається доволі сонячна погода та тепле море, проте туристів вже у рази менше. Узбережжя Алгарве із пляжами із білосніжним піском простягається вздовж блакитних вод Атлантичного океану.

Туристка розповіла, що цей курорт вражає високими хвилями. Алгарве — найкраще місце для серфінгу у Європі, тож щоб опанувати дошку, тепер не треба летіти через пів світу до Австралії.

У Алгарве також багато видових майданчиків та спусків, звідки можна насолоджуватися неймовірною красою природи та пляжів. Перед польотом — обов'язково повидаляйте все зайве на телефоні та звільніть пам'ять — казкові краєвиди не дадуть вам випустити камеру з рук.

Ціни в готелях Алгарве в Португалії

Порівняно з іншими європейськими країнами — відпочинок в Португалії доволі доступний. Зокрема, проживання в готелі 6 ночей за одну людину вам обійдеться в середньому 15 000-20 000 гривень, за двох —до 25 000-27 000 гривень.

Ціни на готелі в Алгарве на одну людину. Фото: скриншот

Ціни на готелі в Алгарве на двох людей. Фото: скриншот

