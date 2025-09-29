Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Не Албанія — країна в Європі, де можна недорого відпочити восени

Не Албанія — країна в Європі, де можна недорого відпочити восени

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:12
Де недорого відпочити в Європі — курорт на березі Атлантичного океану
Краєвиди Алгарве. Фото: tripadvisor.com

Осінь не час відкладати свої мрії про ідеальну відпустку — в цю пору сильна спека вже спадає, а туристів на популярних курортних напрямках помітно меншає. Туристка поділилася мальовничою локацією у Європі біля океану, яка стане ідеальним варіантом для тих, хто обожнює серфінг. На цьому курорті також доволі доступні ціни на апартаменти.

Маленький рай серед Європи показала тревел-блогерка sofia.rist в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний курорт Алгарве в Португалії

Європейський курорт Алгарве знаходиться на південному узбережжі Португалії. У жовтні тут зберігається доволі сонячна погода та тепле море, проте туристів вже у рази менше. Узбережжя Алгарве із пляжами із білосніжним піском простягається вздовж блакитних вод Атлантичного океану. 

Туристка розповіла, що цей курорт вражає високими хвилями. Алгарве — найкраще місце для серфінгу у Європі, тож щоб опанувати дошку, тепер не треба летіти через пів світу до Австралії.

У Алгарве також багато видових майданчиків та спусків, звідки можна насолоджуватися неймовірною красою природи та пляжів. Перед польотом — обов'язково повидаляйте все зайве на телефоні та звільніть пам'ять — казкові краєвиди не дадуть вам випустити камеру з рук.

Ціни в готелях Алгарве в Португалії

Порівняно з іншими європейськими країнами — відпочинок в Португалії доволі доступний. Зокрема, проживання в готелі 6 ночей за одну людину вам обійдеться в середньому 15 000-20 000 гривень, за двох —до 25 000-27 000 гривень.

Бюджетний відпочинок біля океану – куди поїхати восени - фото 1
Ціни на готелі в Алгарве на одну людину. Фото: скриншот
Бюджетний відпочинок біля океану – куди поїхати восени - фото 2
Ціни на готелі в Алгарве на двох людей. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, у скільки обійдеться відпочинок за системою all inclusive в Туреччині восени 2025 року. Ми розповідали, чим особливі курорти в цій країні.

відпочинок Португалія осінь курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації