Де недорого відпочити в Європі — курорт на березі Атлантичного океану

Осінь не час відкладати свої мрії про ідеальну відпустку — в цю пору сильна спека вже спадає, а туристів на популярних курортних напрямках помітно меншає. Туристка поділилася мальовничою локацією у Європі біля океану, яка стане ідеальним варіантом для тих, хто обожнює серфінг. На цьому курорті також доволі доступні ціни на апартаменти.
Маленький рай серед Європи показала тревел-блогерка sofia.rist в TikTok.
Чим унікальний курорт Алгарве в Португалії
Європейський курорт Алгарве знаходиться на південному узбережжі Португалії. У жовтні тут зберігається доволі сонячна погода та тепле море, проте туристів вже у рази менше. Узбережжя Алгарве із пляжами із білосніжним піском простягається вздовж блакитних вод Атлантичного океану.
Туристка розповіла, що цей курорт вражає високими хвилями. Алгарве — найкраще місце для серфінгу у Європі, тож щоб опанувати дошку, тепер не треба летіти через пів світу до Австралії.
У Алгарве також багато видових майданчиків та спусків, звідки можна насолоджуватися неймовірною красою природи та пляжів. Перед польотом — обов'язково повидаляйте все зайве на телефоні та звільніть пам'ять — казкові краєвиди не дадуть вам випустити камеру з рук.
Ціни в готелях Алгарве в Португалії
Порівняно з іншими європейськими країнами — відпочинок в Португалії доволі доступний. Зокрема, проживання в готелі 6 ночей за одну людину вам обійдеться в середньому 15 000-20 000 гривень, за двох —до 25 000-27 000 гривень.
